¿Volverá a dirigir? Primi Maradiaga revela la razón que lo llevó a estar hospitalizado y cómo se encuentra de salud

“Gracias a la intervención de los médicos, todo concluyó con normalidad, interviniéndome el lunes y ahora estoy totalmente restablecido de la operación que se me hizo”, agregó ‘Primi’.

“Todo fue por un enojo que tuve durante una práctica, tuve una sensación como de un derrame. Me sentí muy mal que llegué a perder el habla, el control de mis movimientos”, reveló el estratega de 69 años al programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces.

Respecto a su proceso de recuperación, Maradiaga comentó lo siguiente: “La dieta es reposo, evitar esos enojos que me provocaron algunos jugadores y tratar de manejarlo todo con calma. Pensar más en mi salud y en lo propio, no caer en situaciones demasiado extremas, que fue lo que vino a derivar con mi molestia en la cabeza, sobre todo en el habla y los movimientos”.

“No podía coordinar los movimientos, mucho menos ver las letras del listado de jugadores para el partido ante Génesis. Solamente me limité a cumplir con lo básico y hasta allí, fue una experiencia que no le deseo a nadie, ahora solo queda tomar esto con naturalidad y aferrarme a que haya una mejoría en el rendimiento de los jugadores”, dijo.

“El panorama está igual que antes. No he tenido la oportunidad de hablar con Juan Flores (técnico), espero hacerlo antes del viaje a La Ceiba y darle una opinión de lo que podría ser el partido. Hablando con el vicerector Darío Cruz , sigo estando en el cargo y espero pronto reintregrarme a los entrenamientos del equipo”, declaró Ramón Enrique.

Primitivo Maradiaga no pudo ver el último partido que tuvieron los Lobos donde cayeron en casa 1-0 ante Marathón . El técnico se refirió a la gris actualidad del club, que está hundido en el descenso a cinco puntos de la salvación.

Primitivo se mostró muy agradecido con la UPN: “Tengo que valorar lo de la institución, que no ha dejado abandonado a Héctor Castellón y menos a mi, esto significa un mayor compromiso, que los jugadores entiendan que ellos deben estar al servicio de la institución, y no la institución al servicio de ellos”.

“Después del partido ante Marathón platiqué con Juan Flores, muchos me dijeron que el equipo jugó bien, pero al final se perdió, siempre hay fallas que se multiplican y nos cuestan derrotas. Espero pronto platicar con Juan a relación del juego ante Vida para así reducir distancias y buscar la salvación”, aseveró Maradiaga.

Si se pierde en La Ceiba, ¿estarían resignadas las posibilidades de la salvación?

“Para nosotros es determinante este partido, sabemos el potencial de jugadores como Danilo Palacios, Marcelo Canales, así como sus delanteros Villlafranca y Tellas, sabemos lo que pueden dar y lo que el Vida se juega. Tenemos claro lo que tenemos que hacer, salir vivos de la cancha y hacer un partido bueno como el que dijeron que se hizo ante Marathón, así como contra Olimpia. Han venido fallas que nos han costado goles y con ello han venido resultados negativos, pero si afinamos bien nuestras líneas y el rendimiento, saldremos victoriosos en La Ceiba”.

¿Ve muchas posibilidades para salvarse del descenso?

“Las posibilidades están allí intactas, que los jugadores se den cuenta que no podemos defraudar a la institución que ha hecho todo este esfuerzo, que estemos conscientes en dar el máximo para salir adelante. Sobre lo demás, no puedo garantizar resultados ya que no dependen de uno, sino de los que juegan, pero lo que sí estoy claro es que esta semana y la pasada se han hecho trabajos para mejorar en todos los aspectos. Se han incorporado jugadores que venían lesionados como Oliver Morazán y Josman Figueroa, que vendrán a aportarnos, y en ese sentido tenemos posibilidades para sacar grandes resultados”.