$!¿Qué mejoras le harán al Morazán y Olímpico? Mariano Gómez y los cambios que quiere hacer en el deporte sampedrano

Como un juego de campeonato con la pelota rápida, Mariano Gómez asumió el reto de ser el nuevo director de deportes del Instituto Municipal de Deporte, Inmude.

Llega con mucha ilusión y espera dejar un legado.Apenas lleva un mes en sus funciones y el exbeisbolista de los Indios de Cleveland, Mellizos de Minnesota, Bravos de Atlanta y Tigres de Detroit, (No de Grandes Ligas), tiene grandes propósitos en la ciudad cuna del deporte en Honduras.

¿Cómo Mariano Gómez dio ese paso administrativo luego de destacar como beisbolista?

Vengo de una familia deportista, mi padre fue futbolista y me enseñaron desde la escuela a jugar en muchos deportes, eso me ha ayudado a tener esta pasión desde muy pequeño y representé a mi país afuera. Mi experiencia administrativa comenzó desde que estuve en la directiva de los Rangers y la Federación de Béisbol, esto me dio ese conocimiento de cómo administrar en el deporte en lugares de servicios públicos. He administrado además la empresa familiar por muchos años.

Estos puestos siempre son señalados y usted ingresa con las manos limpias ¿cómo esperar culminar?

Tengo la escuela de la familia, mi padre fue una persona muy recta, honrada. Fue cercano al alcalde Roberto Contreras y por eso ha confiado en mí para este puesto. Sabe de nuestros principios, yo aquí no vengo por dinero, más bien estoy perdiendo porque generaba más recursos por medio de mi empresa. Vengo por un objetivo personal, de saber por qué el deporte no sobresale, de cómo puede ser que el deportista se atrasa. Es de hacer mejoras, aquí la administración está bien ordenada. Aquí gestionamos que el dinero se utilice en compra de materiales deportivos, reparaciones, pero dinero no se toca.