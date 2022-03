$!Rafa Villeda se sincera: Los errores cometidos en el proceso a Qatar, su futuro en la Comisión de Selecciones y el contrato de Bolillo Gómez

El empresario entiende las críticas de la prensa y sobre todo de los aficionados quienes han pedido la cabeza no solo del técnico, sino de los dirigentes y Villeda asegura, que si lo mejor para el fútbol de Honduras es que él se retire de dicha Comisión, no dudaría en hacerlo.

¿Hay plan B porque él dijo en San Pedro Sula que llegó en un mal momento?

Le tocó un momento difícil, no solo desde el punto de vista del puntaje, sino del ambiente que gira alrededor de la selección nacional y es complicado, pero es un técnico que ha demostrado a lo largo de su trayectoria la capacidad que tiene clasificando a varios mundiales, resultados exitosos a nivel de clubes y debemos valorar lo que representa el profesor Bolillo Gómez.

Usted es un hombre con una agenda apretada ¿cómo toma usted los señalamientos donde piden que den un paso al costado? ¿Tiene la fuerzas para continuar tomando en cuenta que tiene a Olimpia y sus empresas?

Precisamente son las cosas que le digo que debemos analizar y profundizar. Yo estoy consciente que hemos cometido errores y al igual que nosotros, lo han cometido los jugadores, entrenadores y son situaciones que se deben analizar y si para bien del fútbol es que uno se haga a un lado, no tengo ningún inconveniente porque la finalidad acá es que la selección pueda salir adelante y si es implica apartarme, bienvenido sea.

¿Desde el aspecto dirigencial qué errores cree que se cometieron en el proceso?

Puede ser la decisión inicial del cuerpo técnico que se nombró. Creo que el momento en que se destituyó no fue un error porque si vemos a la Selección en la Liga de Naciones en junio, tuvo una buena participación, se arrancó bien con Canadá y desgraciadamente vino el problema que no se pudo ganar en El Salvador y el segundo tiempo contra Estados Unidos, pero en ese momento hacer un cambio de un trabajo que se venía realizando a lo largo de dos años me parecía que no era oportuno, desde mi punto de vista era seguir.