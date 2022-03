Bolillo Gómez habla de Rambo de León, de Maynor, y adelanta tres ausencias en Honduras para el cierre de eliminatoria

Conversaciones con dirigentes y DT: “Hemos conversado mucho, nos reunimos con los directivos y hay puntos a tratar para lo que viene a futuro como la formación y el desarrollo de los futbolistas, el desarrollo de las buenas canchas. Hay equipos que nos han superado porque miramos las canchas donde juegan y son buenas. En Panamá me tocó lo mismo el entrar a formar algunos jugadores combinando con algunos de experiencia. Ya tenemos jugadores que vienen por primera vez y que tienen procesos Sub-20 y Olímpicos, me ha dado alegría de ver este grupo de jugadores y que vayan desarrollando su juego y su condición física”.

Ausencias en el cierre: “Ya hablando para la nómina de la convocatoria final, sí, he hablado con algunos de los muchachos. Alberth Elis es un hombre que está recuperándose de una lesión de rodilla delicada y el club lo solicita porque está peleando por el descenso en Francia, pero eso nos da la oportunidad de ver otros jugadores. Choco anda en la misma situación con su equipo. De Deiby Flores nos llamaron de su club si podríamos darle la opción... Le vamos a dar la prioridad a los clubes para ver otros muchachos sin dejar de pensar que no hemos ganado partidos y viendo la situación que aquí es delicada. Hay jugadores que podrían regresar como Rigo Rivas. Estarán Kevin López, Quioto, Bryan Acosta, Arriaga, Alfredo Mejía, estos muchachos que van a venir van a estar combinados con los de la Liga Nacional”.

¿Estará o no Maynor Figueroa?: “Lo de Maynor es de admirar. Es un símbolo pero desafortunadamente está sin club y sin juego y eso le quita posibilidades en este momento de estar en estos partidos. Es una persona que admiramos y lo extrañamos por todo lo que representa; hablé con él y le dije ‘si conseguís equipo yo te convoco’ y no me parece lógico traerlo si no tiene equipo”.

Rambo pidió ser llamado a la ‘H’: “Rambo siempre fue un berraco, ese es el tipo de jugadores que uno dice que a la hora de enfrentar estos compromisos sacan la casta. En estos momentos estamos con una lista de jugadores y no está Rambo, pero es un jugador que uno lo admira, yo lo admiro, y es de esos jugadores que puede con todos los compromisos, pero ahora no está en la lista”.

Lo que ha observado del jugador hondureño: “No sabría decir pero es una de las cosas que más pensé desde que llegué a Honduras. Pondré el ejemplo de (Júnior) Lacayo. Lo vi jugar ahora que he estado más metido en Liga Nacional y que llevo más tiempo viendo y conociendo más, ese jugador es de calle, ese jugador no se puede asustar, se hace respetar, no lo asusta nadie. El futbolista hondureño es muy buena persona”.