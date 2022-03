Héctor Vargas cree que Tato García no aguantó la presión tras dejarle a un Marathón “con la vara muy alta”

“Yo lo dije, deberían poner en la carrera de entrenador (una clase) de cómo manejar un equipo en crisis porque muchos de los clubes están en crisis. Hay entrenadores que no pueden manejar equipos con problemas económicos, con problemas a veces de calidad de jugadores y les cuesta, creo que en eso yo me hice experto porque me ha tocado en clubes donde tenía que depender de lo mínimo y potenciarlo y he aprendido de eso”, comentó en primera instancia, que posteriomente agregó sobre el DT charrúa.

“Eso le pasó factura al Tato, que no tuvo el rendimiento, primero por la presión que nosotros dejamos la vara muy alta con clasificaciones a todos los torneos Concacaf, dos subcampeonatos, un título de liga y otro de Re-Copa. Fueron unos años de muchos logros, entonces la vara estaba alta y le costó con el presupuesto que se tiene”, apuntó.