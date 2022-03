Marathón desvela cómo avanzan las negociaciones con Manuel Keosseián y por qué aceptaron la renuncia del Tato García

LA CONFERENCIA

¿Por qué se aceptó la renuncia del Tato?

Tuvimos conversaciones con el cuerpo técnico y tras el partido contra Vida. Tato puso su cargo a disposición después de muchas valoraciones, concluimos que era lo mejor para ambos. Reconocemos la capacidad y profesionalismo del cuerpo técnico, pero lamentablemente el fútbol es de resultados, sumar puntos y ese objetivo no lo logramos, aunque sumamos muchos más con su trabajo.

¿Qué se argumentó sobre su salida?

Primero que había trabajado mucho en algunas situaciones de juego con algunos futbolistas. Muchas lesiones, muchas imponderables, el tema arbitral que no lo haremos a un lado porque hubo graves errores en nuestra contra. Después, por alguna situación, no ligamos triunfos o goles, una situación que también pasa por la necesidad del club en tener un nuevo aire, un cambio de alguien que pueda venir a continuar su trabajo, pero con una nueva mística o ilusión para sacar adelante al equipo.

¿Qué los llevó a aceptar la renuncia en pleno campeonato?

Hay que evaluar todo, no solamente el último partido, si no el conjunto de juegos, el torneo anterior junto al actual, lo que ha venido sucediendo, se ha dado una serie de situaciones difíciles. Nunca se logró tener bien todo el plantel, de eso somos conscientes, pero aquí hay muchas presiones y el aficionado es el que más presiona, también tenemos presiones de los patrocinadores y dirigentes. Llega un momento donde los resultados no se dan, y hay que ser sinceros, (se toma) el paso más corto y el más rápido, obviamente, a uno lo que le gustaría son procesos largos donde el equipo mantenga regularidad en todos los aspectos, futbolístico, institucional y en la suma de puntos en la tabla.

Con Tato hablamos cuáles eran los objetivos que buscabamos y están claros cuáles fueron los que no se cumplieron. Le guardamos mucho aprecio, vinieron a cambiar muchas cosas y su trabajo se verá realizado en el próximo entrenador que llegue.