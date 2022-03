$!“Tato” García sobre su renuncia en Marathón: “Es el momento de librar un poco a los muchachos y al presidente”

Acompañado del preparador físico Fabián Boyaro, el técnico uruguayo Martín “Tato”García se presentó a la sede del Marathón para confirmar su renuncia a su cargo y explicar los motivos. El “Tato” agradeció a la directiva verdolaga por el apoyo y a los jugadores por su entrega. Además, explicó que será su último entreno con el equipo y allí les dará la noticia a sus pupilos.

“Quiero comunicarles que hemoS tomado la decisión, primero con el profe (Boyaro) y luego de mutuo acuerdo con la junta directiva de dar un paso al costado. Todo pensando en el club, en Marathon porque desde el primer día que llegamos la prioridad siempre fue la institución. Solo tenemos palabras de agradecimiento para la directiva, para todos los empleados, no hemos tenido la chance de conversar y despediros. Yo viniendo de la vereda de enfrente me trataron como uno más desde que llegué y eso le doy mucho valor. No era fácil el paso e Real España a Marathón y me hicieron sentir como si tuviera 10 años en el club”, comenzó diciendo. Y agregó: “Agradecerle a los futbolistas. Más allá que no se dieron los resultados, estoy convencido que dieron el 100 y algo más en algunos partidos que eran claves, hablo la racha de cuatro partidos negativos y notamos el compromiso de ellos a uno estuvo al mil por mil desde los más grandes a los más chicos. Agradecer al cuerpo técnico, a Rafa, Maní, Víctor, la junta directiva y destacar lo del presidente. Gran parte de esto tiene que ver Orinson, más allá de un relación de trabajo gano un amigo, Marathón tiene un tipazo, un presidente sensacional. Ojalá que la Liga tuviera más directivos como él. Un tipo que arrancó de abajo, humilde y todo lo que tiene su familia se lo merece, es un gran presidente y muy noble. Gran parte de dar un paso al costado es descomprimirlo un poquito a él, para que tenga más libertad y tranquilidad”. El Charrúa luego respondió a la ronda de preguntas de los medios que se dieron cita a la sede del cuadro esmeralda. ¿Por qué se toma la decisión después de un buen partido con Vida?

Nosotros nos pusimos un objetivo como cuerpo técnico después de las cuatro derrotas, era poder enlazar dos o tres victorias para tener ese envión anímico. Estoy convencido que Marathón va a pelear el campeonato, pero nunca pude tener el 11 que yo soñé, hoy tiene cuatro muy buenos extranjeros de mucha calidad y que ya hicieron goles, se ganaron el cariño de la gente y le van a dar mucho al club, a ellos los elegí yo, no cayeron en paracaídas. Está el caso de Juan(Vieyra) que iba para el vecino y lo convencimos. Nos pusimos como objetivo tratar de enlazar dos o tres victorias y no lo pudimos hacer. Hoy estamos sextos y pensando en el bien del club, de la junta directiva y del presidente, estamos a tiempo y falta un montón. Nosotros al no haber logrado ese objetivo que era algo interno del cuerpo técnico, más allá de lo que ha sido los últimos partidos, más allá de los errores arbitrales que nos hicieron perder puntos o hacer buenos partidos, esto es fútbol y es de puntos, yo soy de fútbol, tengo 46 años y pensamos que es el momento de librar un poco a los muchachos y al presidente. Desearle suerte al entrenador que venga que tendrá un buen trabajo de base y un equipo bueno para pelear

¿Cree que el comportamiento y trabajo de los jugadores fue el ideal?

Sí. Con los futbolistas a muerte. Seguramente me voy a emocionar ahora porque a la mayoría no los he visto, seguramente se han enterado por las redes. Darles un abrazo, hubo partidos que cometiendo errores que nos costaron, dejaron todo en la cancha y no tenemos dudas. Agradecerles el compromiso que han tenido con nosotros y el club. Convenció a Juan Vieyra para un proyecto y hoy da un paso al costado al mismo...

Las coas se están haciendo, hoy Marathón está en buen rumbo. Se han logrado montón de cosas, los que están cerca lo saben, el equipo está cambiando, nosotros dejamos un camino y ojalá se siga adelante. Lo hemos hablado con los directivos de buscar un profesionalismo y en esto estoy convencido dejamos muchas cosas. Los resultados no se han dado y esto es fútbol y por puntos, ,lo único que nos ha llevado a cambiar la idea es eso. Dejar al club en una zona para pelear, a veces es un tema de energía, capaz que pasa por nosotros. Lo que si es que de la cabeza y espiritualmente estamos seguros que lo dimos todos, no tenemos que reprocharnos nada, nos llevamos la tranquilidad de haberlo dado todo.

¿Que siente que se falló en este proyecto? ¿Se fracasó, porque se va a medio camino?.

Depende de lo que interpretes como fracaso, campeón solo hay uno, entonces el resto fracasó. Ustedes a veces son bravos y a veces se merecen una puteadita. Pero no faltó nada, faltaron los puntos y haber ganado, eso faltó. ¿Esta decisión la tenía planeada desde antes o la tomó después del juego con Vida?

Vuelvo a repetir, nos pusimos un objetivo después de las cuatro derrotas, enganchar dos o tres triunfos, no se logró y eso nos lleva a dar un paso al costado y desearle lo mejor al que venga. La junta directiva hizo todo convencerlo que se quedara. ¿Qué pesó para no seguir?

El apoyo lo tuvimos siempre, seguramente la junta directiva analizan muchas cosas, como somos en el club, que hemos descubierto jugadores que hoy son patrimonio para el club como Isaac Castillo, José Aguilera, podría enumerar muchas cosas positivas y que se están cambiando, se está remodelando la parte de concentración, una sala de video de análisis espectacular. Se trabaja con una armonía, ven como se trabaja. Cosas buenas puedo decir un montón, pero lo que queda en el fútbol son los resultados, es lo que inclina la balanza y pensando en gran cariño que le hemos tomado al presidente, buscamos descomprimirlo un poquito a él y eso nos lleva a tomar la decisión.