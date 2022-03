¡Pelea por no descencer! Los partidos que le restan al Platense, Real Sociedad y Honduras Progreso para salvarse

Pues esto se debe a que los equipos en cuestión fueron denunciados por el Tiburón respecto a que dichos clubes no realizaron el pago de inscripción correspondiente al torneo anterior, Apertura 2021 , en tiempo y forma.

Sin embargo, si las puntuaciones se mantienen como se encuentran en estos instantes (10 de diferencia ante la Real Sociedad), el Platense pondría consumar su descenso en la fecha 15, restando tres jornadas por disputar.

Jornada 11

Real España vs Platense, UPNFM vs Honduras Progreso, Real Sociedad vs Victoria

Jornada 12

Platense vs UPNFM, Honduras Progreso vs Real Sociedad

Jornada 13

Vida vs Platense, Marathón vs Honduras Progreso, Real Sociedad vs Real España

Jornada 14

Platense vs Real Sociedad, Honduras Progreso vs Vida

Jornada 15

Olimpia vs Platense, Victoria vs Honduras Progreso, Real Sociedad vs Vida

Jornada 16

Motagua vs Honduras Progreso, Platense vs Marathón, Real Sociedad vs Olimpia

Jornada 17

Honduras Progreso vs Real España, Marathón vs Real Sociedad, Platense vs Motagua

Jornada 18

Honduras vs Platense, Motagua vs Real Sociedad