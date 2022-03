$!Ramón Maradiaga: “Ojalá tengamos esa capacidad de sumar los 24 puntos restantes para estar solventes”

Y agregó: “Con Vida empezamos perdiendo al minuto con una falla individual, pero en cuanto a juego fuimos parejos. No digamos contra Olimpia era un partido de ida y vuelta antes del penal, con Motagua dos fallas de atención, esos detalles al final han venido a incidir en los resultados, pero que haya sido nuestro mejor juego, ya tengo un análisis de lo que hemos venido realizando. Ayer producto de lo que el equipo ha venido haciendo, quizá tuvimos menos fallas en defensa, pero el equipo no jugó ayer su mejor partido, lo hizo contra Olimpia, Motagua, Real España y la Real Sociedad en Tocoa en partido que debimos haber ganado, lamentablemente no fuimos efectivos. Es el análisis, pero aquí el resultado es lo que prevalece y vemos poco el funcionamiento de los equipos”.

Los porteños acumularon ya dos encuentros con su marco en cero. ¿Es porque ya no está jugando el club cada 72 horas? ¿Qué tanto dificulta el trabajo de los clubes en Honduras jugar tan seguido? .

“No sé si soy un a especie rara, pero he dicho que eso no es justificación, eso es minimizarnos nosotros mismos diciendo que no somos capaces de jugar entre semana. ¿Para qué se hacen pretemporadas? Para establecer los parámetros de lo que vamos a tener en competencia. Con el plantel que conformamos jugamos partidos sábado y domingo, dos días seguidos. Yo fui jugador y lo que más me encantaba era jugar, no entrenar. Los entrenos se hacen para detalles, pero si juego entre semana yo tengo que corregir cosas puntuales. Desgraciadamente nosotros mismos nos minimizamos, ¿por qué no decimos nada cuando la Selección juega miércoles, domingo, miércoles y los jugadores vienen de lejos?. Son excusas baratas, si yo aspiro a ser campeón, desde que lo deseo me estoy sometiendo a exigencias mayores, cuando tenga que ir a Liga de Campeones tengo que jugar, no estar pidiendo suspensión de jornadas. ¿Qué hacer? Concientizar y profesionalizar al futbolista, que se de cuenta que tiene que estar preparado para esto, sino dediquémonos al fútbol burocrático donde juego los domingos, entro 15 minutos, salgo y vuelvo otros 15 minutos.

“Cuando es nivel de alta competencia no escucho a ningún jugador de Europa hablar. Son excusas baratas y nosotros mismos nos minimizamos. Eso da pie al dirigente de decir; vamos reducir el torneo en vez de alargarlo porque no tenemos capacidad de jugar. Yo pienso que si hacemos una planificación jugando 10 meses, uno de descanso y otro de pretemporada la historia sería diferente”.

Platense rompió anoche con una racha de cinco partidos al hilo sin ganar. ¿Qué hizo de diferente? El entrenador porteño dice que solo reforzaron la idea.

“Simplemente reforzar los conceptos tanto defensivos, hemos venido con la misma estructura que venimos consolidando. En este partido no participó Maya como central por un problema físico. Volvemos a lo mismo, no voy a jugar bien o me va a fallar porque no está tal jugador o se suspende la jornada porque me llaman cuatro jugadores a la Selección, ¿Qué mensaje estoy mandando? Que el resto está solo para llenar cupos. No hicimos nada diferente, solo seguir la planificación, echar manos de lo que tenemos, porque esta estructura que hemos manejado es de acuerdo al grupo que hemos establecido y queremos darle funcionamiento. Queremos que los jugadores se convenzan lo que pueden alcanzar si tienen la idea de lo que buscamos, que haya un equipo armonizado, que tengamos profundidad en ataque, que cuando defendamos sepamos replegarnos cuando estemos en inferior numérica, poner un alto en sectores del campo, son detalles que hemos puesto en práctica”.

Maradiaga también dejó en claro que el entorno cercano a la plantilla del equipo está optimista y cree que se puede conseguir la salvación, pero reconoce que hay gente externa que no cree y llega al estado a desahogarse.

“Si hablamos de la burbuja Platense, es positivo. Si hablamos de la jerarquía, gente de plenos poderes y la parte ejecutora hemos encontrado ese respaldo necesario para darle continuidad al trabajo desde que vine en agosto. Los jugadores ni qué decir, es cierto que hay momentos tristes donde no se sacan los resultados, pero son personas que no han dejado de batallar, que han creído en lo que pueden alcanzar y a esto sumar gente que ha venido a contribuir, a darnos esa consistencia. Yo trabajo el físico, pero hay gente que trabaja en la parte mental y espiritual para consolidar una verdadera formación. El entorno bien, en cuanto a la parte de afuera, hay gente pesimista, que va al estadio porque tiene capacidad de pagar y e ir a desahogarse, pero hay otra que cuando andamos por las calles del puerto y nos hacen sentir el respaldo.