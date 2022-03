Contundente: la reacción de Salomón Nazar luego de sufrir una inesperada derrota frente a Platense en el Estadio Ceibeño

‘‘No hay dudas que tenemos que mejorar, estamos en los primeros lugares, pero jugando así será muy difícil que sigamos sumando’’, señaló.

Sobre las ausencias de Marco Tulio Vega y Lahera, Nazar dijo que son jugadores muy importantes en su esquema. ‘‘Marco Tulio es un gran jugador, Lahera es el hombre que me hace el fútbol en el medio, son piezas claves, yo dije que este no es un súper equipo, tenemos un plantel limitado, hoy no funcionó como se esperaba, vi un poco de conformismo, la actitud no fue la mejor y Platense hizo méritos para ganar’’.