Tensión en Fenafuth: ¿Cómo quedaría la tabla del descenso en Honduras si le restan los puntos a Real Sociedad y Honduras Progreso?

🚨LA ZONA BAJA AL ROJO VIVO🚨 Con el triunfo del Platense, la pelea por el no descenso se calienta con la expectativa...

Las directivas tanto de los jaibos como de los tiburones alegan que los equipos demandados no pagaron la inscripción del Torneo Apertura 2021-2022 en tiempo y forma, un monto que se traduce en Ciento Veinticinco Mil Lempiras exactos (L. 125,000.00).

Platense ha sido enfático en cuanto a este tema y adelantan que si les deniegan la demanda, elevarán el caso a la FIFA ya que consideran injusta y contra la ley la forma en cómo se inscribieron estos clubes. “La liga los inscribió sin autorización de nadie. Jugaron tres partidos porque no habían pagado la inscripción. El caso lo llevaremos a la FIFA”, dijo Wilson Williams , presidente deportivo del equipo tiburón.

Victoria fue el primero en hacer eco sobre este caso (2 de noviembre 2021), luego Platense se unió, puesto que los aceiteros y arroceros podrían ser castigados con la pérdida de puntos y de esta forma acortarían distancia por la lucha del descenso donde son últimos en la tabla general con 17 puntos.

Ante el caso, la Fenafuth se desmarcó. José Ernesto Mejía se refirió al conflictivo tema hace unos días y fue muy claro. “Se agotó un procedimiento en la Liga Nacional, las Comisiones de Disciplina se pronunciaron y lo que hizo el Victoria fue presentar a última instacia al Comite Ejecutivo una solicitud para que revisarán el caso”.

“Este lo ha turnado a la Comisión de Asuntos Legales porque es ella la que va a efectuar una opinión. Cabe destacar que esa opinión no es vinculante, no es una resolución, pero da parámetros para saber si procede o no procede el reclamo”, añadió.

El dirigente de la Federación de Honduras dejó claro que la Fenafuth no dictaminará un fallo porque esa gestión corresponde a las Comisiones de Disciplina. Real Sociedad perdería siete unidades y Honduras Progreso cinco, si se determina en su contra.