$!Devron García habló del juego con Platense, el cambio de Héctor Vargas en Real España y los tuits del “Potro” Gutiérrez

“La confianza que nos ha dado el profesor, sabemos su calidad, conoce al jugador y el fútbol hondureño. La verdad ha venido bien al grupo. El equipo está contento con él y apuntamos a seguir ganando los partidos”.

En un mes, en la Máquina pasaron de su peor arranque a igualar su mejor racha de victorias y ahora quieren más. Ver Tabla de Posiciones del Clausura

“Ha sido complicado, pero eso queda en el pasado. Ahora disfrutando de los partidos consecutivos ganados, sabemos que estamos a un juego de entrar a la historia. pero vamos paso a paso, no pensamos tanto en eso, sino en el próximo juego”.

Solidez en defensa:

“Solo nos han anotado dos, por eso “Buba” es el mejor portero Honduras, nos da confianza. Nos van a llegar sabemos que tenemos un buen arquero. Estamos trabajando como grupo y contentos con la defensa”.

¿Son favoritos al título?

Real España siempre se prepara para ser campeón, es un equipo grande que apunta a eso. Estamos paso a paso, no pensando más allá, primero estar líderes y luego en liguilla avanzar”.

Los incendiarios tuis del “Potro”

“Lo que pasó pasó. Ahora disfrutamos del buen momento, el grupo está contento y unido. Lo que escriba el profe es decisión de él, nosotros estamos compenetrados en seguir sumando”.

Héctor Vargas sigue apostando por él:

“El profe ya me conocía, cuando estaba en reservas él estaba en el primer equipo y luego no pude debutar porque se fue a Olimpia. Me siento bien de central, estoy trabajando en cada entreno mejorando en una posición que no era la mía, pero me he adaptado bien y me siento cómodo”.