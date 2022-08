Qué tan especial es enfrentar al actual campeón del fútbol Tico, que nos lo cuente Júnior Lacayo y Devron García

Por historia, por tradición, a quién pone Lacayo como favorito en esta llave, su respuesta: “Je, je, je, bueno, esas cosas no me gusta decirlas porque el fútbol a veces traiciona, pasará por quien esté más metido en el juego y haga los goles”.

En el Real España hay varios jugadores con experiencia en este tipo de torneos, lo que en teoría, eso se traduciría en ventaja pero, “¿Ventaja? Se me hace difícil aceptar eso porque somos 11 contra 11 y solo si todos estamos metidos, bien concentrados, es que sacaremos el resultado para ir más tranquilos a Costa Rica”, reflexiona.

Pero, ¿está listo o no para reencontrarse con su mejor versión?, “Sí, claro, ahora a esperar que me tomen en cuenta para mostrarme una vez más”.

Ante la afirmación de si toca sí o sí imponerse en casa ante el Cartaginés, el delantero aurinegro Júnior Lacayo, primeramente le agradece a Dios por llevarlo a estas instancias nuevamente. “Y sí, hemos venido viendo vídeos de ellos, pero igual, eso no importa, pasará por lo que hagamos nosotros dentro de este partido”, dice con mucha seguridad.

Así lo sienten los jugadores del Real España, además como una obligación de no dejar escapar esta apremiante oportunidad de hacerle los honores al Cartaginés jugando en el estadio Morazán.

El solo hecho de llegar al jueves y tener en frente a un equipo que logró levantar una copa después de 81 años de no saber que era una celebración, le pone un especial sazón a este duelo de octavos de final de la Liga Concacaf.

Cuando nos centramos en dónde puede estar la clave para sacar avante esta ronda, al igual que todos, Lacayo cree que el primer partido siempre es la clave: “siempre he dicho que quien avanza es porque logró ese objetivo, esperemos ser nosotros quienes saquemos el resultado para ir allá (a Costa Rica) más tranquilos”.

Al recordarle que todavía no ha anotado goles en este segundo tramo del año y al hacerle énfasis en que este podría ser el juego donde vuelva a encontrarse con esa sensación, dice que, “claro que sí, no me desespero, creo que el torneo pasado así fue, esperé cuatro fechas y tampoco anoté y bueno, sé que cuando venga el primero, vendrán los demás goles”.

Lacayo es parte de los Cremas del Comunicaciones últimos campeones de la Liga Concacaf, que hoy, ya con el Real España, transmite a sus compañeros esas experiencias vividas, pero él dice que se lo toma con calma.

“En lo personal sería algo muy bonito tener dos títulos de Concacaf, pero primero paso a paso, sigue lo del jueves (Cartaginés). Creo en cada uno de mis compañeros para que podamos salir campeones de este torneo”, dice con serenidad.