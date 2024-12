¿Por qué Olimpia no pudo con Olancho? ¿Tienen miedo de perder el penta? Rafael Villeda lo confiesa: “Fue un partido difícil”

Los dirigidos por Primi Maradiaga los Potros pusieron a prueba a los albos en el Estadio Nacional Chelato Uclés, y Villeda reconoció que el equipo dirigido por Pedro Troglio no tuvo su mejor versión en el campo. Sin embargo, confía en que el próximo sábado en el mismo escenario, el club podrá sellar su clasificación a la gran final.

El presidente también habló sobre el futuro del estratega argentino, quien dejará el banquillo olimpista tras concluir el torneo para asumir un nuevo reto profesional en Argentina con Instituto. Villeda admitió que la salida del estratega no estaba en los planes iniciales del club, pero comprende los motivos personales y familiares que llevaron al técnico a tomar esta decisión. A pesar de la inminente despedida, destacó la excelente relación entre Troglio y el club, así como el objetivo mutuo de cerrar esta etapa con la conquista del pentacampeonato.

Olancho siempre le hace buenos juegos a Olimpia, ¿cómo vio el partido?

“Fue un partido difícil, los Potros tienen un gran equipo, están bien dirigidos, y como dijo el profe Pedro Troglio, el equipo no estuvo tan acertado. Erramos varias ocasiones y pases, y en conclusión, fue un partido complicado. Esperamos que el sábado las cosas salgan mejor y podamos lograr el triunfo para avanzar a la gran final.”

Ni se le cruce por la mente quedar fuera, porque el sueño es despedir a Troglio con el pentacampeonato.

“Está dentro de las posibilidades, aquí no es si me gusta o no, hay tres resultados en el fútbol. La ventaja es que con el empate o el triunfo clasificamos a la final, pero si ellos ganan, estamos claros de que nos podemos quedar fuera. Olancho tiene un buen equipo y va a ser un partido difícil.”