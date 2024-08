Rafael Villeda revela las tres condiciones para fichar a Elis y habla de fichajes, ¿Arboleda a la Selección de Honduras?

--- LA ENTREVISTA ---

¿Cómo ha visto el inicio de Olimpia en el torneo?

Era de esperarse, este mes no va a ser fácil, son casi 10 partidos en un mes jugando en dos torneos paralelamente, eso implica que el cuerpo técnico tenga que hacer variantes en las alineaciones, definitivamente no es lo ideal, pero se está consolidando de la mejor manera, desgraciadamente tenemos que estar haciendo las rotaciones, no hay ese seguimiento, no me refiero a que los jugadores que rotan tal vez no tienen la capacidad, porque eso en ningún momento lo ponemos en duda, el problema es el acoplamiento como se normalmente se termina el torneo y que el profe encuentre su equipo base, ahí el equipo logra los mejores resultados.

Estoy seguro que esa derrota ante Victoria no va a mermar las posibilidades de que el equipo siga hacia adelante, hemos dicho que en este mes la prioridad nuestra es clasificar a la siguiente fase de la Copa Centroamericana, la ventaja que tenemos es que el torneo de Liga Nacional es largo, son 18 jornadas, habrá momentos para recuperarse de esa perdida, lo más importante es pensar en el clásico, en el águila.

Arboleda es naturalizado, ¿Olimpia usará ese cupo libre de extranjero?

No, actualmente está Gabriel Araújo y Colombino. Pero ahora con la naturalización de Yustin quedarían tres espacios, tal vez un jugador más, algún extranjero, no vamos a necesitar las cinco plazas, reitero que este equipo viene demostrando a lo largo de todos estos años, estamos seguros que en esta temporada van a continuar con el éxito, el próximo domingo esperamos vencer al Motagua.