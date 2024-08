Rubilio Castillo aclara las broncas que ha tenido en Copa Centroamericana y advierte al Tauro: “Motagua es grande”

--- LO QUE DIJO ---

El choque ante Tauro por Copa Centroamericana

Estamos concentrados, tenemos que estar bien firmes en todas las líneas, se vienen haciendo buenos partidos, el tiempo de preparación es corta, hemos analizado muy bien contra el equipo que vamos a jugar mañana, son jugadores con un equipo tienen características muy diferentes, nuestro juego ha venido de menos a más, nos sentimos con plena confianza que mañana van a salir bien.

¿Cómo han analizado al Tauro y la sequía de goles?

La exigencia no es solo para los delanteros, sino para todas las líneas, Motagua es un equipo grande, aquí lo que importa al final es que ganemos mañana sin importar quien pueda hacer los goles, el otro día ganamos, los defensas anotaron, todos tenemos esta exigencia, estamos comprometidos y mentalizados en que mañana tendremos un gran juego, ellos tiene un buen equipo, nosotros los delantero hemos visto videos de los defensas de ellos, creo que va a ser un lindo juego, sabemos de la importancia de este partido.

Diego dice que los goles no han llegado para usted, pero ha estado en la cuota goleadora, ¿cómo lo maneja?

Lo importante es que el equipo gane, sin embargo, me siento tranquilo, si me desespero peores van a salir las cosas, siempre estoy con la ilusión de mejorar, a uno como delantero le gusta golear, en este momento debo estar tranquilo, a pesar que no he podido marcar estoy apoyando a los compañeros, eso nos ha mantenido, las cosas van a salir tarde o temprano.