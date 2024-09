Rafa Villeda lo responde todo: Crisis del Olimpia, indisciplina de futbolistas, futuro de Troglio y salida del DT hacia Argentina

El jerarca de los melenudos adelanta que el club se levantará del mal momento que atraviesa y dejó claro que no existen temas de indisciplina de sus jugadores, algo que se ventiló a nivel de redes sociales.

Los albos tienen seis partidos de no ganar en ambos torneos y eso pone en alerta a la directiva, la cual encabeza su presidente Rafael Villeda , quien habló ante los micrófonos de la prensa en un evento publicitario.

La crisis del club: “Tristes por lo que ha sucedido en el torneo internacional, no era lo que desebábamos, habíamos trabajado y planificado para poder avanzar, no se pudo, se hizo el esfuerzo, pero no fue suficiente para lograr la clasificación.

En el campeonato nacional hemos tenido un par de partidos con el resultado que no deseábamos, pero hay mucho camino por recorrer. En el torneo hay mucho camino por recorrer, son 18 jornadas y hay bastante tiempo para recuperarse porque sigo confiando en el cuerpo técnico y jugadores, que a lo largo de cinco años nos han dado muchas alegrías. Estoy seguro que pronto retomará la senda del triunfo”.

Troglio afirmó que se va en diciembre: “Hemos tenido varias conversaciones, no específica de eso, espero que sea de una declaración del momento, pero estoy seguro que el profe lo ha pensado bien y esperamos que pueda continuar, como tenemos de acuerdo al contrato que es mayo del 2025, pero de él dependerá mucho.

Han sido injustos todos aquellos aficionados olimpistas que estaban contentos con la declaración del profe, estoy seguro que hay olimpistas que han recapacitado y no tengo duda que viernes 13 en San Pedro Sula ante UPNFM tendremos el apoyo de ellos, siento que la cosa se va a enderezar y volveremos a luchar por la conquista de otra copa; esperamos poderlo convencer de que pueda continuar”.

Injustos con Troglio: “Definitivamente, son críticas injustas, venimos de ganar ocho de los últimos nueve campeonatos, son injustos, todos deseábamos lograr la clasificación, pero el fútbol así es. El equipo va a despertar y regresaremos a la senda del triunfo para lograr el pentacampeonato”.