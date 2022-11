Rambo de León señala al club de la liga española que quiso ficharlo: ‘‘Hubiera costado unos 20 millones de dólares’’

‘‘No llevo la cuenta de los equipos en los que jugué, más o menos serían 25 clubes, ya que tengo 26 años de carrera’’, añadió el mediocampista.

Consultado sobre si le molesta que los aficionados lo imiten, el exmundialista respondió que ‘‘cuando se imita la bueno está bien, motivás a otros ser esa persona que está haciendo las cosas bien’’.

¿Dirigir al Real Madrid?

Con 43 años de edad, el retiro del nacido en Puerto Cortés parece estar más cerca, por lo que se refirió al trabajo que tendría como director técnico.

Rambo de León responde a la críticas tras fichar por el Atlético Junior

‘‘En Liga Nacional no dirigiría porque no creo que estoy al nivel, no porque me falte capacidad, pero creo que empezaría humildemente en un equipo de Segunda División para ir escalando de poquito’’, explicó.

Por último, Rambo no deja de soñar en grande y sorprendió al asegurar que tiene el temperamento para tomar las riendas de un equipo gigante.

‘‘De atreverme, me atrevería a entrenar hasta al Real Madrid porque personalidad es lo que más tengo’’, cerró el jugador.