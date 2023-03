Ramiro Rocca se disculpa con su técnico, Julio Rodríguez: “Estaba en un momento complicado y hablé como aficionado”

“La diferencia es que con otros entrenadores salíamos a proponer más los partidos, por tanto había más ocasiones de claras de gol”, declaró Rocca la semana pasada.

Hoy aclaró todo. “El otro día me mal interpreté, no me supe expresar o explicar lo que quise decir y se armó algo que no quise armar y más en un club que siempre nos apoya”, dijo.

“Estaba en un momento complicado y hablé como un aficionado. No supe expresarme bien en lo que quiere decir. Tengo una buena relación con el entrenador. Este es un club grande y vamos a seguir adelante”, agregó.