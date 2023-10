Ramón Maradiaga se confiesa tras su llegada a la UPNFM, su objetivo, cuerpo técnico y el debut ante el Motagua

El sueño de rescartar este “Lobo herido” no lo mira tan lejos el experimentado entrenador, quien se une a la manada con el respaldo de todo el cuerpo técnico anterior.

¿Cómo llega a la institución?

Quiero agradecer a la directiva de la UPNFM, especialmente al secretario Carlos Aguilar y al Vicerrector Darío Cruz, con quien ayer tuvimos la comunicación y así se dio la confirmación. Vengo es sustitución de un hermano, un amigo y compañero de profesión como lo es Héctor.

¿Habló con él profe sobre su llegada?

Inmediatamente se dio la confirmación me comuniqué con él, hablamos ampliamente y definimos lo que será el devenir de este equipo y el apoyo que tendré de él. Le daremos continuidad al cuerpo técnico de Juan (Flores) y Luis Cabrera. Vamos a confiar que los resultados se puedan dar.

¿Cómo revertir la situación complicada en la tabla de posiciones?

Lo único es el trabajo y la convicción que puedan tener ellos en lo que se hará y la apertura de las ideas que les transmitamos, luego buscar los partidos dentro de mi norma de jugar bien y competir.

Su estreno será ante Motagua y Lobos ha sido fuerte en casa, ¿Cómo toma esa posibilidad?

Si se juega es parte del calendario, sabemos cuál es la situación de Motagua, las condiciones en la se enfrentará el partido. Primero haré una evaluación del plantel y agregar el respaldo de Héctor que conoce a los jugadores y lo que pueda utilizar para sacar adelante.

¿Cuánto tiempo le llevó tomar la decisión?

Cuando recibí la llamada que si estaba disponible, les dije que sí y a las 10:00 de la noche recibí la notificación que estaba confirmado. Fueron minutos para arreglar la parte económica y solo se habló de detalles de lo que equipo necesita. Tengo entendido que podría darse suspensión del partido contra Motagua.

¿Por cuánto tiempo firmó con el equipo?

El tiempo por lo que me dijeron es que buscan generar un proyecto largo y Dios dirá si logramos sacar esta tarea adelante y así permanecer por mucho tiempo en la institución. Aquí hay un respaldo directriz y logístico que me agradó.

¿Qué sensaciones le genera regresar a primera división y su objetivo que se ha planteado?

Ya me ha tocado en otras oportunidades estar en estas instancias, ya me tocó con Platense, pero no puedo hacer comparaciones, pero la sensaciones es volver a lo que me agrada y me hace sentir bien y demostrar lo que he adquirido. Creo que tenemos plantel para salir adelante.

¿Por qué tomar un equipo que está último en la clasificación?

Soy de retos y no es por cuestión económica. Yo he visto tres partidos de ellos, quiero empaparme más y cuando me lo confirmaron más tarde; me dije que era una oportunidad para ratificar lo que hemos hecho en otro momento y así sacar adelante cualquier reto.