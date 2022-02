Raúl Cáceres no esconde el dolor de la derrota: “Es un golpe anímico, no veníamos a perder por ese marcador”

Cánceres hace mención a jugadas puntuales que pudieron cambiar el destino del encuentro. “Hubiera sido diferente con la jugada del primer tiempo de Juan Ramón y esa otra de César Guillén y Quique Vásquez, creo que otro giro hubiera sido”.

El técnico universitario también considera que la sumatoria de partidos consecutivos les están pasando factura. “Hay jugadores que nos han dado una diferencia en el equipo y puedo mencionar a Jean Baptiste, Rembrandt Flores, César Guillén y creo que ya nos está afectando la suma de minutos jugados y les está afectando la sobrecarga de partidos”.

Cáceres hace un análisis distinto de lo que fue el partido y lo que significa la patente emocional de sus jugadores. “Mi opinión en cuanto al partido es una, pero claro que es un golpe anímico, no venimos a perder por ese marcador. Pienso que hoy el fútbol no nos a premiado y ha sido muy injusto, le reclamo al fútbol como tal. No puedo demeritar la reacción del equipo que no fue como otras veces”.

La UPNFM pone la mirada en los próximos desafíos, donde hay una matemática establecida por el técnico y directivos estudiosos. “De los 12 puntos que teníamos considerados duros, hemos perdido cinco y nos trastoca anímicamente, pero hay que ser fuertes, vamos a una semana de seis puntos y eso puede marcar la diferencia. Hay que ser calculadores y ver como se comporta el equipo en el aspecto anímico y la parte física”.

Raúl Cáceres sabe la necesidad que hay en la instalación de poder regresara la senda del triunfo. “Tenemos que sumar para seguir con las aspiraciones latentes de estar en esa liquidación, eso es indispensable”.