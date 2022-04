¿Puede “Buba” López jugar ante Real Sociedad tras el aplazo de su juego de suspensión ante Marathón?

Por ende, para cuando el juego ante Marathón se complemente, Luis López no podrá ser ingresado a la convocatoria del cotejo debido a que no fue enlistado en el registro arbitral dado, en esta ocasión, por el central Saíd Martínez, cumpliendo así con el partido de sanción que recibió.

Sin embargo, Comisión de Disciplina resolvió que Buba no podrá ser parte del juego ante Real Sociedad debido a que su juego de suspensión, que era ante Marathón, no se conluyó; reglamentariamente, Luis Aurelio tampoco puede jugar el choque ante el verde, ya que como se mencionó, no fue enlistado en el acta.

“Ante la solicitud presentada por el abogado Paolo Alvarado Suarez actuando en su condición de aecretario y apoderado del Real Club Deportivo España para que esta Comisión Nacional de Disciplina habilite al jugador Luis Aurelio López, en virtud de que el jugador no participo en el juego Real Españavs Marathon, esta Comisión RESUELVE POR MAYORÍA DE VOTOS que lo solicitado NO PROCEDE en virtud de que dicho partido no se concluyó y por lo tanto no se puede computar comocumplido el castigo en aplicación del artículo 19 numeral 3 del Código de Disciplina de la FENAFUTH.d)”, comunicó de manera oficial el ente.

Ante la baja de López, el guardameta aurinegro será Michael Perelló y el arquero suplente Bryan Ramos.