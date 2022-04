$!OFICIAL: Suspendido el Real España-Marathón por problemas entre aficionados de ambos equipos

24’ ¡CASI MARATHÓN! Centro de Bryan Barrios desde la derecha, entra Vieyra con un cabezazo que pega en el poste. Voló Perrelló, pero no iba a llegar si ese remate iba adentro.

12’ Dura falta de Mario Martínez en ataque y Said Martínez le muestra la primera tarjeta amarilla del cotejo.

14’ Marathón quedó tocado con ese gol de camerino, los verdes no se han podido meter de lleno al partido. Real España está cómodo.

20’ Reinieri Mayorquín ha cometido ya varias faltas y los jugadores de Real España le piden la amarilla al árbitro Said Martínez.

1’ ¡PENAL PARA REAL ESPAÑA! Said Martínez no duda y marca la falta de Mayorquín contra Carlos Mejía. El jugador verdolaga no fue amonestado.

¡ARRANCA EL PARTIDO! Real España y Marathón ya se enfrentan en el Morazán.

Oficial: El 11 titular de Real España: Michaell Perelló, Kevin Álvarez, Getsel Montes, Devron García, Franklin Flores; Carlos Mejía, Mayron Flores, Gerson Chávez, Jhow Benavidez, Junior Lacayo y Ramiro Rocca

Suplentes: Bryan Ramos, Miguel Carrasco, Junior García, Alejandro Reyes, Omar Rosas, Ezequiel Denis, Maikel García, Marco Aceituno, Mayson Velásquez, Heyreel Saravia

Oficial: El 11 titular de Marathón ante Real España: Denovan Torres; Bryan Barrios, Braian Molina, Luis Vega, Elmer Güity; Luis Garrido, Mayorquín, Juan Vieyra, Mario Martínez, Edwin Solani y Santiago Córdoba.

Suplentes: Luis Ortiz, Emilio Izaguirre, Adrián Ramírez, Frelys López, Lucas Campana, Cristian Cálix, Ovidio Lanza, Víctor Berríos, Brayan Castillo