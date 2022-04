$!La sorpresiva aparición de Yankel Rosenthal: ¿Regresa a Marathón? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Es aportante?

Yankel Rosenthal se ha hecho sentir nuevamente en las reuniones donde su Marathón está incluido. Su voz es respetada y escuchada. El otrora presidente de la institución verdolaga está de regreso, pero lo hace bajo perfil y sin mucho aspaviento.

VER MÁS: Roberto Contreras anuncia inversión de 12 millones de lempiras en alumbrado y sistema de cámaras en el Morazán

Luego de una serie de problemas legales que le han dificultado estar al tanto del club al cual presidió por más de una década, hoy nuevamente volvió a ser parte de una junta y fue clave en la misma.

Yankel, que pasa vacaciones en Honduras pues ahora está radicado en México, se hizo presente a la reunión que el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, invitó a los clubes Real España y Marathón para buscarle una salida a la problematica de las barras.

Rosenthal es presidente vitalicio de Marathón y fue a poner presencia a esta reunión que fue importante para el devenir del fútbol hondureño y más en los juegos donde están inmiscuidos las dos instituciones sampedranas. Acudió para respaldar a Orinson Amaya y por una petición expedita del edil de la gran ciudad.

- SE PRONUNCIÓ DESPUÉS DE LA REUNIÓN -

“Creo que las palabras más sensatas que dijo el alcalde es ‘si la dirigencia hace una muestra de hermandad y de actividad deportiva, que los guerreros están en la cancha y no entre las directivas’. Aquí no hay enemistad, ahí me viste abrazado con Elías Burbara, he sido amigo de Mateo (Yibrín) toda mi vida, o sea, ¿por qué va a haber enemistad entre aficionados? hay que transmitir ese mensaje, ustedes los medios es muy importante que lo transmitan y volvamos al estadio. No había nada más bonito en la juventud nuestra podíamos ir a estadios llenos porque no hay ambiente más bonito que eso”, dijo a DIEZ después de la reunión.