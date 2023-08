¡Defienden el proceso! Delgado y ‘Palomo’ dan contundentes revelaciones: “Real España no trabaja solo para ser campeón”

“Agradezco a Elías, la verdad es que no he leído la nota, solamente vi mi cara en todas las esquinas de San Pedro Sula en una portada que decía que me apoyaba. Yo estoy feliz en el equipo, estuve cinco años aquí, en las buenas y las malas, y conozco lo que siente el hincha. Me gustaría que el grupo esté por afuera de esa presión y que el jugador se sienta liberado, absorbiéndolo yo como entrenador. Estoy agradecido con la afición, y quiero aclararlo por lo que salió después del juego ante Olimpia. El torneo pasado me quisieron hacer pelear con los jugadores y ahora con la hinchada, y el cariño que yo les tengo va por encima de cualquier resultado; sé su dolor, el responsable soy yo y me esforzaré para sacarlos adelante. Lo que haré es no bajar los brazos nunca y trabajar. El domingo llegamos después del juego y nos pusimos a analizar al próximo rival (vs UPN el viernes), así como el partido que hicimos y las correcciones. Quiero que mis jugadores vean que tienen un líder que está en las buenas y en las malas muchísimo más”, manifestó el ‘Palomo’, ídolo del Real España como futbolista.

“A nosotros nos toca un análisis colectivo y también individual. Hay jugadores que no hicieron pretemporada completa por convocatoria de selección. También hemos tenido lesiones, como Roberto Osorto que regresó tocado de Bélgica. Son aspectos que el aficionado y periodista no ven, ya que solo solo se quedan con el resultado, mientras nuestro análisis va más allá, y no son excusas, son argumentos. En Tegucigalpa me dijo un periodista que la afición estaba triste, y nosotros también lo estamos, en el palco de prensa nadie pasa haciendo chistes”, agregó.

”Hasta el momento ni Julio o yo hemos hablado con Marlon. Desde el principio supimos que la situación con Luis ( López ) era compleja, le hicimos dos ofertas que no aceptó, pues él, como a final de cada torneo, está esperando una oportunidad en el extranjero y está en todo su derecho como jugador que terminó ligamen con el club. Por ende nosotros pedimos la vuelta de Bryan Ramos de su préstamo para que estuviera junto a Michael Perelló , Onan Rodríguez y Medardo Laínez como los porteros del club. En el caso de Perelló , en los nueve goles que ha recibido el equipo, en ocho no tuvo incidencia, pero es parte del equipo y de la defensa, entonces no lo podemos liberar. Michael siempre ha demostrado ser profesional y ha esperado pacientemente su oportunidad, y esta es su oportunidad. Al final van a decir ‘cuántos goles ha recibido’, y probablemente con eso se quedarán, pero un equipo es absolutamente todo y si a nosotros nos han hecho nueve goles, nosotros también hemos tenido para convertir más goles, solo que no hemos estado finos, nos pasó contra Comunicaciones y en el primer tiempo ante Olimpia, entonces esos son las correcciones a hacer”, respondió el gerente costarricense.

“ Getsel y Ramiro no han estado al 100%. Los hemos sumado para que tengan minutos y vengan a incorporándose. Getsel tiene una dolencia del torneo pasado, un problema del hombro que no le dejó jugar semifinales, decidió no ser operado y será un dolor con el que tendrá vivir. Ramiro también tiene un problema de antes, se ha estado tratando, no hizo toda la pretemporada, entonces solo estuvo en la banca en el primer partido y se subió a la cola del avión para ir a Guatemala donde lo pusimos un ratito. También tenemos lo de Roberto que regresó lesionado del viaje, que no dejan de ser condicionantes para armar un plantel, no me gustan las excusas, pero son problemas reales. Esperamos para el viernes tener el plantel completo”, dijo el ‘ Palomo ’.

En la finalización de la conferencia, Delgado y Rodríguez se extendieron cuando se le consultó por las salidas de Gerson Chávez y Júnior García, un contención y un defensa central, que son posiciones donde el club necesita reforzarse. Exponiendo esto, se le consultó al Sheriff por qué no han hecho más fichajes, a lo que respondió lo siguiente.

“Desde su punto de vista allí sentado puede ser muy fácil opinar, pero en nuestra posición ya tenemos que ver otras cosas que no tienen porqué salir a la luz pública. Cuando me han preguntado sobre fichajes yo he sido muy enfático. ¿Cuándo se termina la posibilidad de un fichaje en Real España? Cuando se cierren las inscripciones (22 de agosto). Antes de eso tenemos todo el derecho de optar por opciones reales, que tienen condicionantes ya que deben ser hondureños porque tenemos llenos los cupos de extranjeros. Hemos revisado junto con Julio las opciones que me llegan y al final él es el que toma la decisión, yo solo soy el facilitador y doy mi recomendación. Allí es donde se limita. Usted me puede hablar de un central y contención, y darme hasta nombres, pero ¿cumplen los requisitos o las necesidades que tiene Julio? Esa es la gran pregunta. Hay que tener paciencia porque lo de Getsel y Devron fueron en su momento una defensa muy sólida. Pasó la lesión de Getsel y nadie aquí habló de la valentía de Julio en tomar en cuenta a estos muchachos jóvenes, a (Afronit) Tatum, (Roberto) Osorto, (Miguel) Carrasco y (Darlín) Mencía en su momento, mientras que cualquier otro técnico en esta situación quitaría a los jóvenes y pondría a los de experiencia. Cuando Julio llegó le propusimos maximizar a los jóvenes, a estos que fueron al Mundial y José Valladares ha reclutado, porque si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Nos gustaría que con estos muchachos ganáramos un campeonato, pero las cosas no son tan sencillas. Probablemente, esto que estamos creando con los juveniles, lo va a disfrutar otro cuerpo técnico o director deportivo ya que tendrán jugadores ya maduros y con experiencia, por lo que no se vale solo ver lo negativo, el balance en la información es importante, por lo que también hay que resaltar las cosas buenas. Ahorita el trago es amargo, pero seguramente en algún momento será dulce y lo van a agradecer”, dijo el Sheriff.

Julio agregó sobre el tema: “Complementando lo que dice Javier... dijiste los nombres de Gerson y Júnior, pero hay acá hay un tema que el jugador no sabe competir y ser profesional. Cuando hay dos o tres en su posición, ya me pide ir prestado a otro equipo, entonces no saben crecer en la competencia interna del plantel. Lo estoy aclarando porque se cree que uno lo dejó ir; uno tenía problemas familiares y el otro quería espacio para jugar, lo cual entendí, pero a veces como entrenador no tengo tiempo para ser psicólogo también. Yo veo una cercanía enorme del primer equipo con los de reservas, perfectamente puedo escoger a uno y traerlo aquí, pues yo no solo vine a ser campeón, sino para otra cosa, para eso me trajeron”.