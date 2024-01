Devron García analiza el Vida-Real España, responde a las críticas del Honduras vs Islandia y, ¿se ve de titular ante Costa Rica?

Asimismo, el ex Orlando City de la MLS respondió a las críticas tras la derrota de Honduras ante Islandia en donde La H cometió errores defensivos. ¿Favoritos ante el Vida ?

- DEVRON GARCÍA -

Un nuevo torneo, otra vez ilusionados con buscar el título

Sí, la misma ilusión de estar en un equipo grande y querer salir campeón. Ahora nos toca contra el Vida, la gente piensa que va a ser un partido fácil, pero será difícil, el Vida no va a querer regalar nada, será oportunidad para jugadores jóvenes que van a querer demostrar, nosotros tenemos que ir claritos y empezar a sumar de a tres.

La problemática del Vida, ¿tienen ventaja?

Sí, puede ser que nosotros arrancamos mucho antes que ellos, tienen jugadores jóvenes de buena calidad, tienen jugadores de experiencia y seguramente va a ser un partido complicado, van a querer sumar, nosotros queremos apuntar en los primeros lugares desde el inicio del torneo.

¿Cuál será la clave para descartar la imagen del torneo pasado?

Este es un nuevo torneo, la junta directiva y el profesor han armado un lindo grupo, han venido refuerzos de buena calidad, el equipo va a ser fuerte, captando la idea que quiere el profesor, Real España va a proponer adonde vaya, este torneo debe ser diferente al torneo pasado que fue un fracaso para nosotros, como equipo grande debemos apuntar a los primeros lugares, nosotros desde el primer partido debemos de apuntar. Este torneo no podemos aflojar.

¿Real España es favorito por arrancar de inicio la pretemporada?

Sí, tenemos mucho mayor trabajo, dentro del campo es diferente, la motivación del jugador es diferente, nosotros tenemos que ir mentalizados, no podemos confiarnos de ningún equipo, mañana hacer un buen trabajo e intentar conseguir los tres puntos.

Dura derrota ante Islandia

Nos tocó perder contra Islandia, a nadie le gusta perder, el profe seguramente sacará conclusiones positivas. El duelo que viene es el más importante para nosotros, lo debemos de tener en mente día a día, trabajar para poder estar ahí, para la Copa América. Vamos a prepararnos cada uno en sus equipos y así estar en esa lista.

A trabajar duro por un puesto en la Copa América

Sí, uno siempre quiere estar en la Selección. El profesor Reinaldo Rueda me ha tenido confianza en los llamados y convocados, me toca trabajar el día a día, sé que lo que haga en el equipo me va avalar para estar en la Selección, tengo que estar de la mejor manera y confiar que estaré en esa lista para jugar ante Costa Rica y jugar en la Copa América.