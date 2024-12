¡Real España a repechaje y Lobos eliminado! UPN no aprovechó la expulsión del Buba y quedan fuera del torneo

Real España, con muchas dudas, empató en casa sin goles ante los Lobos de la UPNFM por la última fecha del Torneo Apertura.

Un resultado que no fue nada bueno para ambos. La ‘Máquina’ que estaba esperanzada a un milagro no pudo anotar ni un gol y los Lobos que ocupaban ganar, no fueron dignos de buscarlo para clasificarse al repechaje.