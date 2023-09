Así se vivió el emocionante minuto a minuto del cierre de la jornada 6: Ramiro Rocca evitó la derrota de Real España ante Motagua

MINUTO 70: UUUUFFF... Terrible fallo de Agustín Auzmendi. Campana lo habilitó y el argentino no pudo definir solo frente a la meta de Perelló.

MINUTO 90+1: GOOOOOOOOOOOOOOL de Real España, Ramiro Rocca hace el 3-3 ante Motagua. Disparo de Carlos Mejía, Rougier la soltó y Rocca no falló. El portero argentino pidió una falta.

MINUTO 34: Darixon Vuelto reclama falta penal, pero Saíd no sancionó nada.

MINUTO 23: Lucas Campana reclama falta penal, pero el árbitro Saíd Martínez dice que no hay nada. Getsel Montes cargó contra el atacante azul.

MINUTO 12: Centro muy pasado y Carlos “Zapatilla” Mejía no pudo rematar de manera cómoda. Sigue el 0-0 en el Olímpico.

MINUTO 8: UUUUFFF... Se salva Marathón. Centro raso de Arzú desde la banda derecha y Diego Reyes llegó al segundo palo, pero no pudo empujar la pelota.

2:30 PM: Bienvenidos al minuto a minuto de los tres partidos restantes de la jornada 6 del torneo Apertura 2023. Real Sociedad vs Marathón, Olancho FC vs Génesis y Real España vs Marathón.