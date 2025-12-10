Real España vs Olimpia EN VIVO: ¡Hoy arranca la fiesta grande de la triangular del Apertura 2025!

Con un partidazo arrancará la fase de las triangulares del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Olimpia, el líder de las vueltas regulares, visita hoy al Real España de Jeaustin Campos, que buscará hacerse fuerte en su casa.

La Máquina terminó en el quinto lugar en la temporada regular con 29 puntos, unos números no tan buenos si tomamos en cuenta que Olimpia, su rival de turno, le sacó 15 puntos de ventaja.

Ante esto, queda claro que los albos llegan como favoritos al juego de esta noche, que arrancará a las 7:00 pm. Ahora bien, las estadísticas dicen otra cosa.