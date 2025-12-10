Real España vs Olimpia EN VIVO: ¡Hoy arranca la fiesta grande de la triangular del Apertura 2025!

El de hoy será el partido 113 entre ambos clubes en el estadio Morazán de San Pedro Sula, donde los aurinegros ganan la serie. Se han registrado 36 victorias de Real España, 32 del Olimpia y empataron 44 veces.Más allá de que el equipo que dirige el costarricense Jeaustin Campos gana la serie histórica en su casa ante el vigente campeón de Honduras, hay un dato que vale la pena resaltar, y es que Olimpia solo ha perdido dos veces en las últimas 11 visitas al estadio Morazán.“Es un rival muy complicado en San Pedro. Saben cómo juegan y tienen un buen técnico como el profe Campos. Nuestro objetivo es ir a ganar como siempre, pero será difícil”, remarcó Michaell Chirinos, futbolista de los albos.