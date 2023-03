¿Renuncia Jhon Jairo López al Honduras Progreso o se queda hasta el final? “Se lo dije muy claro al presidente”

Jhon Jairo López a pesar de todas las limitaciones con las que cuenta, no pierde la esencia del equipo. “Lo que hicimos fue no renunciar a la identidad que tenemos y a partir de ahí se dieron las opciones y nos vamos, no conformes, pero un punto es un punto, esto sigue así la lucha, también sabíamos que ganando íbamos a luchar hasta el último partido. Esperemos tener la posibilidad de sumar en casa”.

“Todas son finales, para ellos y para nosotros, el Honduras juega bien afuera y esperemos en la visita al Real España que si hacemos un buen partido tenemos chances de traernos un buen resultado”.

Luego asegura. “Yo estoy claro con la afición y el presidente, no estoy aquí ni por dinero ni por nada. Me metí a este proyecto y sé que lo vamos a poder sacar, la continuidad depende de que las cosas se den, no he dejado al grupo botado en los momentos más difíciles y tampoco los dejaré ahorita que estamos luchando. Sacaremos esto adelante”.

Jhon Jairo López se queda con el Honduras hasta el final. “Se lo dije muy claro al presidente, no dejaré botado el proyecto, esto lo voy a sacar adelante, no pienso en el descenso. Seguramente otro entrenador en estas instancias ya habría renunciado y se hubiera limpiado las manos pero yo no, yo contruí esto y lo voy a sacar adelante”.