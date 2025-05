Otero confirmó que este martes habrá reunión de directiva ya que la que estaba pactada para el lunes no se desarrolló. “Hemos acordado con otros dirigentes que no se le aceptará la renuncia al señor Orinson Amaya. A la actual administración se le vence en el 2027”, comenzó diciendo en el programa Fútbol y Pasión.

Fue el presidente vitalicio de Marathón , Daniel Otero , quien tomó la palabra para revelar algunas situaciones que pasarán en torno al club esmeralda que tiene 14 torneos de no levantar la copa de campeón.

En Marathón están sucediendo cositas... la caída en penales ante Victoria en el repechaje del Clausura 2025 no ha sentado nada bien en el seno del conjunto verdolaga y se vienen cambios muy drásticos en el futuro inmediato para toda la institución.

“Si bien hay escasez de títulos, Amaya es el mejor presidente que ha tenido el Marathón, quienes estamos de cerca sabemos el tiempo, la dedicación y recursos que pone de forma desinteresada, eso no lo podemos dejar de valorar”, enunció.

“Los problemas de Marathón no se arreglan con la renuncia de Orinson, en la sesión de hoy voy a mocionar para que no se le acepte. El problema de Marathón no radica en la presidencia, allí estamos bien”, seguía confiando.

El veterano dirigente del Marathón fue claro y apuntó a la dirección deportiva, puesto que ostentaba Rolin Peña, quien aparentemente será removido de su puesto para que pase a manejarlo en su totalidad Mario Berríos.

“El problema está en otro lado. Siento que estamos desenfocados en la dirección deportiva, allí tenemos que hacer cambios, enderezar ese tema. Con la venida de Mario Berríos hay nuevos aires, tiene la capacidad, conocimiento y confianza del presidente y de la directiva”, explicó.

Sin soltar el dedo del renglón, añadió. “Llegó el momento que Mario Berríos asuma plenamente la dirección deportiva de Marathón, el capitán que todos queremos, está listo para dar ese paso; siento que estamos desenfocados en la dirección deportiva”, volvió a decirlo.