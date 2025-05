Chirinos se autodescarta de la Selección de Honduras y, ¿se va del Olimpia?: "Soy consciente que no estoy en mi nivel "

Michaell Chirinos, futbolista del Olimpia, se mostró sincero y autocrítico sobre su estado físico y sus aspiraciones con la Selección de Honduras y aclaró los rumores sobre su salida del conjunto merengue.

“La verdad que por mi mente siempre va a estar que si no estoy al 100 no puedo estar en la selección. He tenido más de cuatro lesiones este torneo; se me ha complicado”, expresó Michaell Chirinos, dejando claro que si no está bien, no puede estar en la Bicolor.

Sobre los rumores que han circulado en las últimas semanas acerca de una posible salida del club, Chirinos fue contundente al desmentirlos. “Nada que ver, solo son rumores. La única forma que yo me vaya para otro equipo es cuando me digan personalmente que ya no cuentan conmigo”, aseguró. Y para finalizar los rumores ilusión para el olimpismo, expresó: “Mi sueño es retirarme de aquí en el club”.