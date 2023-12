Reynaldo Tilguath advierte al Olimpia y reacciona a las quejas de Troglio: “Vamos a ser más agresivos”

El técnico de 44 años cree que puede remontarle el marcador a los albos y dijo que saldrán “más agresivos” en el Nacional. También explicó el tema de la cancha del estadio Carlos Miranda en referencia a las quejas de Pedro Troglio.

Lamenta la derrota

“En cuestión de juego intentamos, una que nos equivocamos y chao, gracias a Dios nos dejaron vivo porque el 1-0 es remontable. Cuando digo que la vamos a ir a buscar es que vamos a ser más agresivos y el domingo es nuestra final”.

Sensaciones

“Esto es fútbol, nosotros hoy no jugamos mal y siempre se buscó el arco rival, pero si perdimos son otras circunstancias. Estamos claros que hay que ir a Tegucigalpa a cerrar la eliminatoria, la que nos quede vamos a tener que aprovecharla, pero ellos están invictos y en casa, pero nada lo garantiza”.

Troglio se quejó del arbitraje y la cancha

“Con el arbitraje no me meto, ni cuando me perjudica ni cuando me favorece, del tema arbitral no voy hablar. Lo de la cancha ya lo hemos pedido, la hemos pedido baja, pero no lo administramos nosotros y no podemos hacer nada”.