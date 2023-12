Pedro Troglio salió molesto con el arbitraje tras el triunfo de Olimpia: “No me importa que me llamen llorón”

A pesar que Olimpia pegó primero en la llave de semifinales contra Génesis en Comayagua (0-1), Pedro Troglio salió caliente del estadio y durante la rueda de prensa posterior criticó el trabajo arbitral de Melvin Matamoros.

El DT argentino se mostró descontento con algunas decisiones del silbante y reclamó un penal en el primer tiempo. Cree que su equipo se vio afectado y además se quejó de las condiciones de la cancha. No le importa que le llamen “llorón” y le “preocupa” lo que vio del juez central en este primer duelo. Ventaja mínima “Partido complicado porque la cancha estaba con el pasto bien alto, igual más allá de todo tuvimos el 80% de la posesión de la pelota, las mejores situaciones. Ellos nos complicaron con pelotazos al área, no mira los partidos del Génesis y los ves jugar de una manera... hoy jugó de otra. Eran todas las pelotas al 9, balones largos, jugadas paradas de mitad de cancha a dentro del área, las únicas situaciones de peligro fueron así”. Sensaciones “Creo que podíamos haber liquidado el partido en el primer tiempo, el penal, la jugada de Yustin, me preocupan esas cosas y me gustaría que también hablen de Olimpia, un penal nos dieron en todo el año a nosotros. Quiero pasar por llorón yo también, quiero que se revea esa situación porque es preocupante, me preocupa seriamente, lo de hoy fue tres metros dentro del área y la jugada del gol de Jorge Álvarez fue regular, fue evidente. Sería bueno que hablen de lo que no le dan a Olimpia”.

Firmes por el título “Nosotros nos vamos a pelear el campeonato a muerte, no nos van a bajar, que se queden tranquilos, nos vamos a ir a pelear a muerte contra todos lo que se metan en el medio, ojalá que lo podamos ganar, pero me preocupa. Lo dejo a criterios de ustedes (periodistas), muy cortado el partido, mucho toquetazo a nosotros y no se cobró nada, pero hay que seguir, hay que bancar la que venga. Quédense tranquilos, que aunque no les guste, nos van a seguir viendo allí”. En desacuerdo con algunos árbitros “Yo hace 50 años que me aguanto, Olimpia hizo 50 goles, hoy no gana porque le regalan un gol, todos se quejan, nos dieron un penal en el año a nosotros, saben la cantidad de penales que tuvimos y no nos cobraron, es preocupante viendo lo que ha pasado en los últimos días. Quiero que tengamos cuidado, vamos a echar bien el ojo porque es evidente”. Estadio Carlos Miranda “Jugamos en una cancha que es muy difícil contra un equipo que está haciendo un gran año, con su cancha, en su terreno y con un pasto alto, nosotros cuando jugábamos acá no lo hacíamos con el pasto así, pero está perfecto, lógico que traten de buscar qué más le conviene al equipo local, cambias el modulo, jugás con pelotas largas, es una gran estrategia y complicada, pero también es un primer tiempo con el gol de Álvarez, el penal muy evidente de tres metros dentro del área, es difícil. Yo no quiero que me ayuden, solo espero que no nos hagan daño, ojalá lleguemos a la final”.

Trabajo arbitral “No me importa pasar por como llorón, si quieren díganme llorón, no pasa nada, total todo mundo llora y está bárbaro, yo simplemente digo que fue evidente, pero vamos a estar allí hasta el final, esto nos ayuda mucho más, no da más entereza de cara a todo lo que viene”. “Lo de hoy me pareció preocupante y evidente, después es muy fácil cuando el día de mañana le toca a Olimpia a favor decir ‘qué fácil, lo ayudan siempre, la mafia’. ¿Qué mafia, muchachos? Hace cinco años que venimos ganando. ¿Por qué no ganaba antes Olimpia, dónde está la mafia del fútbol de Olimpia? Ahora gana porque tiene buenos jugadores y porque deja el alma en la cancha. No me gustó para nada lo que viví hoy, me voy así, pero ya está, ganamos y quedó la llave todavía abierta”. Melvin Matamoros “Yo no quiero que me ayuden, solo quiero que se cobre lo que se tenga que cobrar, en cualquier partido que me toque, a favor o en contra. (El árbitro) una palabra, amarilla y amarilla, todo amarilla, no se puede hablar, yo simplemente le dije que era gol regular y amarilla, no te están insultando, esto es fútbol. Me llama la atención porque siempre he tenido buena relación con el árbitro de hoy. Quiero que también digan las cosas, a nosotros solo un penal en todo el año”.