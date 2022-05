Roberto Moreira tras el triunfo de Motagua en la final ante Real España: “En estos partidos me siento iluminado”

Rendimiento de menos a más: “Uno como delantero tiene que tratar de ayudar al equipo y en estos partidos me siento iluminado porque trabajo para este y en estos duelos cuando uno aparece se pone muy contento para ayudar al equipo”.

Resultado contundente: “Estoy muy contento, este grupo hizo un excelente partido y por eso merecimos este resultado. Todavía no está nada cerrado, creo que tenemos que hacer un gran partido con responsabilidad en San Pedro Sula para terminar con el objetivo”.

Con su anotación de este domingo, Moreira igualó a Amado Guevara en la lista de artilleros históricos del Motagua, algo que sin duda lo pone contento. Pero el sudamericano no se siente campeón, respeta al rival y espera poder seguir con esa línea el próximo domingo.

Descripción del gol de la final: “Una vez que Ángel Tejeda me da el pase, con el control que es muy bueno solo me queda definir a un palo y por eso me salió un lindo gol”.

Igualó a Amado Guevara en goles en Liga Nacional: “Me pone muy contento, muy orgulloso en lo personal hacer historia en un club tan grande como el Motagua y esperemos que se pueda coronar en el Olímpico el próximo domingo”.

Gran asistencia de Ángel Tejeda y Roberto Moreira apertura la final para Motagua

Las claves del triunfo: “Tuvimos mucha personalidad con el partido, estuvimos finos, no pudimos fallar y sacamos una gran ventaja y la gente confío en nosotros. Es una ventaja importante, pero será mejor si cerramos el partido que viene para cumplir el objetivo”.

Lo que pensó cuando anotó: “Una alegría inmensa porque uno hace un desahogo mirando un camino de un campeonato donde vamos pensando en cada gol, pensamos en la familia en Paraguay y mi esposa e hijo que están en mi casa y nos apoya en cada momento”.