Rolin Peña tras el zafarrancho: Habla sobre el castigo a Marathón y las medidas a implementar para evitar la violencia en Honduras

“El castigo me parece que es muy pesado en el sentido que, en la parte administrativa, se quiso hacer todo lo que corresponde según las exigencias de Liga Nacional y exigencias de la federación. Lamentablemente hay algunas cosas que no están al alcance de las dirigencias y finalmente tampoco consideramos que sea correcto de estar aplicando sanciones “copy paste” (copiar y pegar). Es decir la misma sanción que le doy al Olimpia se la doy a Real España, lo mismo a Marathón. Esto puede seguir siendo recurrente en vista que los equipos denominados grandes son los que tienen mayor cantidad de aficionados”, comento Rolin Peña en entrevista con DIEZ.

Por otra parte, precisó que la Liga Nacional debe de retomar la ley implementada por el Congreso Nacional, reglamento que se estableció en el 2015 mediante moción, pero de la que no están judicializando a los involucrados en los zafarranchos.

Puedes ver: ‘Pajarito’ Aguilera indignado por su castigo de cuatro partidos por gestos obscenos: “En ningún momento hice lo que Luis Mejía dice”

“Es un tema recurrente que le está haciendo daño al fútbol, a la sociedad, no es posible que continúe de esta manera, no es posible, hay que temar medidas fuertes, radicales para tratar de desaparecer este mal que le está haciendo daño a nuestro balompié. Por ejemplo, ya es momento de censar a todo el aficionado que asista al estadio. También es el momento de poder echar a andar la Ley de paz y convivencia en los estadios, ahí está, hay que aplicarla. Me parece que es momento que las autoridades competentes empiecen a judicializar todos estos tipos de eventos y responsabilizar a personas por nombre y apellido, obviamente que es un tema de mucha conciencia por parte del aficionado, pero también hay que decir que tampoco son todos los aficionados o miembros de una barra, sino un pequeño grupo”, comentó.