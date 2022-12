¿Y si no es Romano? Marathón ya ejecuta el ‘Plan B’ y tiene listo al sustituto de Manuel Keosseián para el 2023

Manuel Keosseián pasará el próximo domingo a la historia como el técnico que más gloria le dio al Marathón en el fútbol hondureño. El ganador de tres Ligas Nacionales y una Copa Presidente se despide de la dirección técnica del verde.

Eso sí, si realiza la épica, dándole vuelta al 1-3 que consumó en la ida de las semifinales y se mete de forma impensado a la Gran Final, tendrá dos juegos más al frente del club sampedrano, esto porque pase lo que pase en el trayecto final, el bigotón se irá del club.

Ante eso, el Marathón ha trabajado para buscarle sustituto al técnico uruguayo, que confirmó se va sí o sí. En primera instancia Orinson Amaya, presidente de la institución, adujo que buscaban un entrenador de alto perfil y de impacto en el ámbito nacional.

Marathón reunió muchas hojas de vida y las analizaron. Hablaron y se interesaron mucho en Rubén Omar Romano, un entrenador de origen argentino que se ha afincado en México y donde no dirige desde el 2018. Los verdolagas le pusieron el ojo.

No obstante, hubo dos ofertas de parte del club al entrenador, mismas que no llenaron el ojo de Romano, quien no tiene ningún problema ni urgencia para salir de México ya que, al no dirigir, tiene sus negocios que le dejan bastante réditos.