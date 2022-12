Pedro Troglio, técnico del Olimpia, se muestra optimista tras la victoria ante Marathón: “Dimos un paso a la final”

Troglio visualiza de una manera diferente la serie. “Me gusta más jugar, los muchachos habían trabajado en la semana muy bien, la cancha tiene pasto alto, mucha calor, me alegro por los centro delanteros que hicieron goles y dimos un paso a la final. Sacamos una ventaja deportiva, no será fácil el domingo sin gente y hay que buscar estímulo de otra manera”.

El técnico de los leones destacó el regreso goleador de sus delanteros, quienes no la habían pasado nada bien en las vueltas regulares.

“Me alegra que los delanteros hagan goles como los “9”, igual que un volante como José Mario Pinto. Nuestra vida cotidiana es el campeonato local, lo de Concacaf son cinco partidos y ahora trataremos de no fallarle a la gente”.

Otro de los temas que no dejó escapar el timonel de los leones fue el hecho de poder jugar la vuelta sin el apoyo de su gente y hace un llamado a las autoridades de la Liga Nacional.

“Sin nuestra gente no hay que entrar dormido, hay que entrar con todo. Es una lástima jugar sin público, no es lindo jugar una semifinal de campeonato así, se necesita la gente, esperemos que se tome otra medida y no clausurar canchas, los de siempre van a seguir haciendo lo mismo, hay que buscar otras leyes más allá del fútbol”.