Marathón podría perderlos: Roque Pascua revela si el “Monstruo Verde” logrará contar con los jugadores del Vida para el Apertura 2023

Con este caso, de los jugadores Cristian Sacaza, Yunny Dolmo y Geovanny “El Virus” Martínez que no se han estrenado en el presente certamen, el directivo adelantó que Marathón no ha inscrito a los jugadores en la Liga Nacional.

Este jueves, en medio de la planificación de la Liga Nacional con la Policía Nacional previo al duelo entre Marathón-Real España en el Yankel Rosenthal, Roque Pascua, secretario del ente liguero, respondió sobre los tres futbolistas que no han podido debutar con el cuadro verdolaga en el Apertura 2023.

- DECLARACIONES DE PASCUA -

¿Van a poder jugar este fin de semana los jugadores del Vida?

Es una situación que le compete al Honduras Progreso. Recuerden que la Comisión de Arbitraje (TAS) falló a favor de ellos, que los hacía que regresara los jugadores. Entiendo que el Honduras Progreso está haciendo todas las gestiones. Con la federación tenemos comunicación, que la federación le hizo unas consultas a FIFA. Entiendo que ya recibió la comunicación de FIFA en torno en que se aplicara a la ley hondureña. Entonces, nosotros como Liga Nacional estamos a la espera, recuerden que las inscripciones vencen el miércoles 23 de agosto. Obviamente, si van a ser registrados por el CD Marathón en este caso, pues, que llenen todos los requisitos y lo presenten aquí en la Secretaría para proceder a revisar todo el expediente.

¿Marathón ya presentó los contratos de ellos?

Marathón no ha presentado los contratos todavía. Entiendo que es un proceso que se está siguiendo junto al Honduras Progreso con la federación.

¿Cuánto tiempo tardaría el proceso?

En lo particular, como secretario le digo, con todo esto electrónico, no pensé que se iba a tardar tanto, pero se están haciendo las consultas con las personas que están manejando el FIFA Connect quería cubrirse o tener claro cuál era la situación. Estos casos no se miran todos los días que un Tribunal le regrese los jugadores a un equipo. Entonces, hay lagunas o pueden haber dudas con la aplicación, pero entiendo que ya está solucionado, ya recibieron la comunicación de FIFA. El Honduras debe seguir el procedimiento. Una vez termine el procedimiento la Liga debe cargar a la plataforma, revisar que todo esté conforme a ley.

La representante legal del Vida ha mencionado que buscará otra instancia ante FIFA, ¿se puede?

No sé si se puede. Recuerde que el derecho a petición es inviolable. La Liga sí tuvo conocimiento de una apelación de parar a los jugadores y el TAS se las denegó con “Sin Lugar” a esa medida. Es por eso que Fenafuth continúa con el proceso. Por eso el Honduras Progreso continúa con el proceso hasta el momento, en donde, los posea nuevamente el Honduras Progreso y que se siga el proceso para Marathón.