Rubilio Castillo pide disculpas a la afición de Motagua y lanza: “Cuando todo iba bien, todo es lindo, pero ahora que no están saliendo las cosas...”

“Pedirle disculpas a la afición, ellos vienen con la ilusión de ver al equipo ganar, pero hoy no podemos dar esa clase de presentación estando en Motagua, ahora debemos levantar cabeza para seguir adelante”, dijo.

“No tuvimos ideas claras, cuando todo iba bien, todo es lindo, pero ahora que no están saliendo las cosas se echan culpables, pero aquí culpables somos todos. Estamos a tiempo para enderezar el camino”, arrancó diciendo Rubilio , para luego dirigirse hacia los seguidores de Motagua .

El delantero reiteró que la responsabilidad es de todo el plantel y que se no debe señalar solo a un jugador o integrante del cuerpo técnico. Pide perdón a los fanáticos por la pobre presentación que dieron sobre el campo y espera revertir la situación lo más pronto posible.

Rubilio señala que el viaje a mitad de semana a Costa Rica para enfrentar al Herediano también pasó factura, pero no es una excusa. “Ha sido una semana complicada, aquí todos somos responsables, yo estoy intentando hacer las cosas lo mejor posible, aquí todos somos los culpables. Asumo la responsabalidad, todo lo que digan, pues tienen toda la razón. Esta presentación que dimos no es para un equipo grande”.

“Aquí todo el mundo está comprometido, trabajamos de la misma manera, no se dieron las cosas hoy, no voy a echar culpable a un compañero, es parte del fútbol, pero como un equipo grande no nos podemos dar el lujo de esto”, añadió el atacante.

“Sentimos el viaje, pero no son excusas, tenemos que hacernos responsables todos, venimos de una eliminación, aunque todavía tenemos vida (Copa Centroamericana). Toca seguir adelante y solo pedirle disculpas a la afición”, cerró Castillo.