Saíd Martínez responde si enmarcará su foto con Messi y confiesa su admirable cábala previo a los partidos

El árbitro hondureño Saíd Martínez y su entorno ni soñando hubiesen pensado que lograría dirigir partidos que quedarán para la historia del fútbol, como lo fue el primer juego de Lionel Messi con el Inter Miami.

El matemático impartió justo en el Inter - Cruz Azul por la Leagues Cup de donde se llevó un par de anécdotas de su convivencia con el astro argentino, quien lo sorprendió con un lindo gesto al final del encuentro.

Martínez compartió con el staff de DIEZ TV y se refirió a su actualidad como referí, pues a pesar de ser muy criticado en el fútbol nacional, recién cumplió con éxito su segundo final consecutiva de Copa Oro, sumando otro gran suceso en su carrera a sus 31 años.

- LO QUE DIJO -

Said, usted es bastante críticado en el entorno hondureño, pero internacionalmente es muy buen recibido. ¿A qué cree que se debe?

Es complicado, dice mi compañero Walter López que aquí nos evaluan de una forma y a nivel internacional de otra. A veces por la cantidad de partidos dirigidos entre torneo local o internacional, que vienen siendo entre 12-14, lo que es un promedio muy alto, lógicamente, entre mayor sea la cantidad de partidos, habrá mayor cantidad de veces donde podamos desacertar.

¿Cuál ha sido la clave de Saíd Martínez para sus logros en su carrera como árbitro?

Es muy fácil. Poner todo en manos de Dios para mí ha sido vital. Antes de cada partido, no importa dónde o con quién esté, yo doblo mis rodillas en el camerino y pidio a Dios que todo vaya bien, agradeciéndolo por las cosas que pasan en cada juego. Mi carrera ha sido bendecida y de allí he ido encaminado. Esto no es una situación personal, es un premio de gremio, mi carrera ha crecido por exárbitros que me han ayudado para mejorar. Tenemos asesores en cada juego y todos aportan un grano de experiencia. Yo puedo representarlos a ellos, pero seguramente están contentos por lo que estoy haciendo.

Su foto saludándose con Messi tras el final del partido se viralizó y hace preguntar a la gente si la enmarcará...

Seguramente ocupará un espacio en la sala de mi casa. Mi padre Antonio me dijo que ni soñando hubiese pensado que llegaríamos hasta acá. Pitar dos finales consecutivas de Copa Oro no ha sido nada fácil, la primera en 2021 fue una verdadera gran noche, hubo por allí también un México vs Argentina, pero al acaparar los reflectores del deporte mundial y el rating que generó el debut de un Messi, ya convertido en campeón del mundo, sin duda alguna me dejará bonitos recuerdos. En el Mundial también compartí con él en el Argentina - Polonia, hay una foto donde nos damos la mano y a la par sale Lewandowski.