Salomón Nazar sobre la posibilidad de un descenso el sábado: “Eso nos tiene sin cuidado, la idea es cerrar bien el torneo”

El cierre de las vueltas: “Está semana la hemos vivido muy bien entrenando para el partido del sábado (Real Sociedad) y tratando de hacer las cosas de la mejor manera. El equipo está con una buena actitud y compromiso de todos. Ahora esperamos hacer un buen partido para conseguir los tres puntos”.

Clasificar lo más alto posible: “Se podría clasificar hasta en un tercer lugar, vamos hacer el mejor esfuerzo para ganar y ubicarnos de la mejor manera en la tabla para poder cerrar de local en el repechaje”.

No entrar en la Liga Centroamericana: “Nos fue mal en no clasificar al torneo centroamericano, pero bueno, no se pudo y hay que buscar por todos los medió el campeonato local”.

Rendimiento ante equipos de media tabla hacia abajo: “Sí, el equipo ha jugado muy bien los clásicos, pero se tiene que jugar bien con todos los rivales. Hemos trabajado en ese sentido gestionando esa irregularidad”.