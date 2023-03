Salomón Nazar sobre la Selección de Honduras: “Tengo claro que lo que diga no va a ser tomado en cuenta”

“Estamos bien anímicamente, pero algunas veces la mente nos traiciona, menospreciamos a los equipos que están abajo y son los que más nos han afectado anteriormente, asumo que esto no va a volver a ocurrir”.

“Venimos de hacer cuatro partidos buenos incluyendo el juego ante Olimpia en Estados Unidos. El club ha manejado una buena idea, hemos sido ordenados y nos hemos mostrado fuertes. Aquí lo importante es mantener esa regularidad, no retroceder en el rendimiento y si queremos estar en una instancia final hay que seguir por ese camino”, exteriorizó el doctor.

Y agregó: “Yo a Marathón lo veo mejor que al inicio poniendo en práctica una idea que hemos querido implementar, obviamente aún falta un poquito más, pero los muchachos están comprometidos y eso nos ha resultado”, contó el ex técnico de UPNFM y Victoria.

-SELECCIÓN NACIONAL-

Al ser consultado sobre la Bicolor se reservó a decir que “lo que diga de la Selección en este momento creo que no tiene mayor importancia. Tengo claro que lo que uno diga no va ser tomado en cuenta, así que no vale la pena comentar”.