¿Fichará a Henry Figueroa? Samuel García confirma dos refuerzos para Olancho y revela cambio de sede para el Apertura

De esto habló Samuel García, que en entrevista en Sin Anestesia, de Radio Cadena Voces, también confirmó que Olancho FC no jugará en el estadio Juan Ramón Brevé.

Asimismo, adelantó que Henry Figueroa ya tiene en manos el contrato para firmarlo y dejó claro que Potros seguirá compitiendo en Liga Nacional.

--- LO QUE DIJO ---

¿Olancho FC vs Juticalpa previo al inicio del Apertura 2024 de Liga Nacional?

Esa idea la tengo yo hace mucho tiempo, más bien de montar una cuadrangular iniciando el viernes: Olimpia vs Juticalpa y Olancho vs Motagua, el ganador enfrentarse el domingo en una final, esa es la idea que hemos tenido, no es fácil coincidir con Olimpia y Motagua, pero soñar no cuesta nada, entonces, esa es la idea que hace mucho tiempo he querido proponer, sería un éxito, pero, al ser complicado en coincidir, esto sería extraordinario.

Ahora hay efervescencia en los seguidores del equipo Juticalpa, porque es impresionante, de tal manera que nosotros hemos hecho uso de la prudencia, porque el hecho de haber subido a primera división la gente piensa que Juticalpa solo se va a enfrentar a Potros. O sea, pareciera que ascendieron solo para enfrentar a Potros, a ellos se les olvida que tienen que enfrentar a Olimpia, Motagua, Real España, pero nosotros así sentimos cuando ascendimos, los comprendemos.

Con el presidente del Juticalpa, Joel Sandoval, tenemos buena comunicación, de tal manera que en los próximos días nos vamos a integrar de manera conjunta.

¿Van a compartir el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa?

Sí, claro, vamos a compartirlo, así lo hemos hecho durante todos estos torneos que ellos estuvieron jugando, ahorita tenemos un contrato, tenemos el arrendamiento del estadio, pero hemos tenido una buena relación con Joel Sandoval, de tal manera que, cuando necesitaban el estadio para una práctica, por lo menos a balón parado, nosotros gustosamente lo mantuvimos en buena relación.

No jugarán en Catacamas ni el Juan Ramón Brevé

He escuchado erróneamente a otros medios nacionales decir que Olancho va a jugar en Catacamas, pero ahora el estadio en la última semana del mes de junio va a ser cerrado totalmente, ahí no se va a poder realizar ningún tan solo partido, Olancho y Juticalpa no les toca jugar un partido, todo mundo empezó a especular, los medios dijeron que íbamos para Catacamas, el problema es que no se dan cuenta que se nos notificó que el estadio de Catacamas va a ser intervenido, se le va a cambiar grama híbrida, igual que la de Tegucigalpa.