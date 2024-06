Mario Moncada anuncia que rompen contrato con empresa que instaló grama en el Morazán: ¿Cuándo estará listo?

La empresa encargada: “ No sé ni cómo se llama la empresa ni me interesa, yo no tengo relación alguna con las empresas, no tengo compromiso con ninguna empresa. Nosotros nada más le adjudicamos, pero después del análisis que una comisión que hemos nombrado en la institución realiza de las diferentes licitaciones, pero tienen que estar fuera mañana de acá, de esta cancha.

Tenía que haberle entregado el 31 de diciembre, no lo entregó, hasta la fecha va casi de 1,900,000, lempiras de multa y no lo entrega. Y ustedes pueden ver, me extraña que salgan ahí en algunos medios de comunicación, algunas portadas de periódicos digitales, escritos, televisivos que está espectacular”.

¿En cuánto tiempo estará lista la cancha para jugar?: “La buena noticia es que he estado platicando con el experto que tenemos nosotros en Condepor en cuántos días tenemos esta cancha de igual o mejor forma que el estadio Nacional y él me acaba de asegurar que por mucho en 30 días la tenemos lista, igual o mejor que el estadio Nacional”.

Aviso a los demás: “Me he comunicado con la dirigencia del Real España en estos precisos momentos, les he pedido apoyo, porque recuerden que nosotros somos institución del Gobierno, no manejamos dinero en efectivo, porque les comentaba qué posibilidades existen de que nosotros busquemos fuera de Honduras a un experto que se venga a encargar de darle vida, de darle color, de perfeccionar esos pequeños detalles que de entrada se los mostré a ustedes, porque esta obra nuevamente hoy lo ratifico, para mí no sirve, para mí no sirve y quiero dejarlo claro, para mí no sirve.

La presidenta (Xiomara Castro) nos está exigiendo a nosotros calidad en las obras construidas con fondos del Estado, con fondos del pueblo, y esta obra no sirve. Pequeños detalles pueden ser para muchos, pueden ser insignificantes, pero para mí no, para mí son de mucho significado, de magnitud”.

No rescata nada de las obras: “Es que lo que pasa que me gusta la perfección y como soy perfeccionista, podría decirle que no rescato nada. ¿De qué sirve que haya un 80 % de la obra buena cuando hay un 20 % de la misma obra que no sirve? Entonces ese 20 % lo bueno que lo bueno de esta obra es el drenaje, porque no podemos desconocer que el trabajo de drenaje fue un éxito.

Pero lo demás no ha sido lo que solicitamos nosotros como conocedores del tema. Aparte de eso, los tiempos, una obra que tuvieron que entregarla en primera instancia en 150 días, no le entregaron.

La gente de San Pedro Sula merece la cancha, lo vamos a dar, le damos los 167 días tampoco cumplen. Nos dicen que nos van a entregar la obra, la van a entregar al pueblo sampedrano, se la van a entregar al Real España, al Marathón, a los otros ocho equipos restantes de la Liga Nacional que jugarían de visita aquí con el Real España el 31 de diciembre, se le entregarían a la Selección para esa fecha, y no le entregaron tampoco para esa fecha”.

Cuestionamientos: “Entonces que dejen los medios de comunicación que dicen que excelente la obra del estadio. No, esto no está excelente, esto está mal. Le platiqué con la gente del Real España, les pregunté qué posibilidades existen de que nos den apoyo en caso de poder traer nosotros este especialista extranjero para que en 20 días nos tenga finalizado todo, con butacas y todo.

Y me dijo la dirigencia del Real España, que le agradecemos públicamente en nombre de la presidenta Castro, que no nos preocupáramos, que ellos quieren tener la cancha lista para inicio del torneo Apertura, y nosotros la vamos a tener lista para inicio del torneo Apertura. Es una empresa particular. Nosotros también solicitamos la supervisión de todas las canchas”.