Emilio Izaguirre confirma bajas en Motagua, fichajes, inicio de pretemporada, amistosos y, ¿Olimpia va por el ‘Camellito’ Delgado?

—¿El tema de Decas cómo está, tiene posibilidades en el extranjero?

Nosotros lo hemos llamado varias veces a él, a su agente, y estamos a la espera. Las puertas de Motagua están abiertas para Delgado y para él, nada más estamos esperando porque Decas es un jugador de selección que puede jugar de central y lateral izquierdo, son funciones que ya las ha hecho y es un jugador que puede cumplir muy bien.

—Se menciona el interés del Olimpia por ‘Camellito’ Delgado, ¿cómo queda el pacto de caballeros aquí?

Nosotros no podemos hablar sobre el tema. Yo personalmente lo he llamado a él, Motagua lo quiere y le ofrece contrato, no lo hemos descartado y creo que, no sé si se ha molestado por alguna noticia, porque desde el torneo pasado decían que no tenía contrato y que aquí no lo querían, igual pasó con Walter Martínez, y en ningún momento nadie de la directiva ni del cuerpo técnico ha dicho que no lo queríamos, eso circuló a nivel de medios.

—¿Él que les ha dicho, quiere seguir o salir del equipo?

Lo que nos ha dicho es que desea una mejora salarial, es la negociación en la que estamos, nosotros tenemos un presupuesto para cada jugador y estamos en esa situación, vamos a ver qué pasa.

—¿El tema de Henry Figueroa cómo queda, porque ahora desde el Olancho FC dicen que ya tiene un contrato con ellos?

El profe Diego habló con él al finalizar el torneo y le dijo que lo quería tener en Motagua y luego lo cité a la sede del equipo y le expliqué que nosotros no le podíamos hacer un contrato. Primero le preguntamos cuándo se le vencía el castigo, nos dijo que el 22 de junio y ahí la FIFA le tiene que mandar una carta, porque antes de eso no le podemos firmar un contrato ni un pre-contrato porque eso es ilegal, él no está habilitado para firmar un contrato y no lo podemos hacer.

Entonces lo invitamos a la pretemporada del equipo y después nos dimos cuenta que había firmado un pre-contrato con otro equipo y sabemos que eso es ilegal porque sabemos que está castigado. Sé que cuando la FIFA le de la carta que él está libre, ahí sí podrá firmar con el equipo que él quiera y por eso nosotros lo invitamos para verlo cómo venía después de los dos años inactivo.

—Con los jóvenes, tengo entendido que varios se irán a préstamo, ¿cuál es el futuro de ellos?

Nosotros tenemos varios jugadores que se pueden ir a préstamo, el mismo Yostin Obando, pero primero tengo que hablar con él para ver qué quiere. Andy Hernández está en UPNFM, Aarón Barrios también puede irse a préstamo, Cristian ‘Pin’ Gutiérrez está en UPNFM, Marvin Maldonado que metió 17 goles en segunda división con San Rafael, lo podemos volver a prestar.

Hay varios chicos que serían cedidos, Génesis buscó a varios jugadores nuestros y ojalá que les sirva la oportunidad de estar en primera. Geovanny Bueso ya no pertenece a Motagua, él se fue a Victoria libre.