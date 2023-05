Santiago Molina y su sueño con Olancho FC para su padre don Óscar, recién operado del corazón: “Sería un regalo lindo para mi papá”

Su alegría no la puede disimular ante semejante momento que vive Santiago con potros. La final ante Olimpia se disfruta a tope en la familia Molina . “Cuando en la semifinal lo sacaron y lo aplaudieron, se me cayeron un par de lágrimas y tuve la misma sensación que cuando debutó en primera. Este domingo será igual en la final”, cuenta el primogénito del defensa central de Olancho .

Llegó para el cierre de las vueltas y dos veces ha tenido que posponer el regreso a Argentina porque sueña con ver que el menor de sus retoños levante la copa.

- Operado a corazón abierto -

“Yo dije: ‘yo me quedo, ¿cómo no me voy a quedar? De acá no me voy sin copa’”. El patriarca habla, las miradas se cruzan y el futbolista cuenta cómo invitó a su papá; “le tiré la idea de venir y aceptó enseguida ja, ja, ja... llegó hace como tres semanas y la estamos pasando de maravilla”. Claro, cómo no venir a vivir este sueño, después de debatirse entre la vida y la muerte en un quirófano.

“Me operaron a corazón abierto hace seis meses, casi que veo la luz blanca... estoy viviendo gratis. Tengo el sí medio fácil, sobre todo cuando hay fútbol de por medio y juega él. Estoy totalmente feliz”, revela el padre en el apartamento en el que vive su orgullo en Juticalpa.