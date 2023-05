Harold Fonseca se confiesa previo a la final ante Olimpia: Los amigos que dejó, responde a la apuesta de Menjívar y los secretos del Olancho FC

La seguridad en el marco es una de las garantías a la que los equipos apelan en cada uno de los partidos y aún más en las batallas de gran final, donde se juega el esfuerzo y sacrificio de toda una temporada. Del lado de los Potros de Olancho, el marco se ha mantenido bien seguro por Harold Fonseca, uno de los arqueros que forman parte de la Selección de Honduras y que durante la campaña es el segundo menos goleado después Edrick Menjívar.

El meta del conjunto de las pampas olanchanas ha mantenido la meta a invicta en ocho jornadas, un dato muy destacado para un club que llegó a la final y que en su casa no han perdido ni un tan solo partido en el Juan Ramón Brevé Vargas. A las puertas de esta final ante el Olimpia, el guardameta de los Potros se confiesa y analiza su campaña con su club, pero no deja escapar ningún detalle del rival y sus peligros. Ver: Reynaldo Tilguath se pronuncia sobre la implementación del VAR y que Potros Olancho puede hacerle un batacazo al Olimpia ¿Cómo te sientes a las puertas de jugar una nueva final?

Gracias a Dios volvemos a estar en la fiesta grande, estoy agradecido con el señor por lo que se ha logrado en este torneo con un equipo recién ascendido, es algo histórico, lindo. ¿Cuántas finales son ya las que sumas?

En Motagua logré estar en tres o cuatro, en Olimpia quedé campeonísimo jugando, luego tuve una lesión y se lograron dos títulos que sumaron un tricampeonato. Ahora voy con Potros estoy jugando. ¿Qué sensaciones genera jugar una final con un equipo no denominado grande?

Me siento feliz con el señor al saber que el trabajo ha dado frutos. Creo que desde que me llamaron la directiva me dijo que querían competir y se ha llegado a una final que me llena de orgullo y de responsabilidad.

¿Dónde crees que ha estado la clave para llegar a la final?

En este equipo las cosas se han puesto primero en las manos de Dios, tenemos su respaldo. En lo deportivo sabemos lo que tenemos que hacer, nos entendemos muy bien por la unidad que hay entre jugadores, cuerpo técnico y directiva. ¿Cómo describes al profe Humberto Rivera?

Una persona humilde, trabajadora. Yo estoy muy agradecido con él porque fue la persona que me llevó a Juticalpa de 21 años a Segunda División, ahora me trajo al equipo. Es digno de admirar porque se ha preparado en la parte deportiva, nadie le ha regalado nada y su humildad lo caracteriza como una persona exitosa.

¿Cómo te ha tocado la competencia en el marco?

Es muy sana la competencia con Matías (Quintero), es un gran arquero y el torneo pasado hizo un gran torneo, pero yo sabía que tendría una competencia leal y cada vez trato de hacer las cosas de la mejor manera y ponerle las cosas difíciles a Beto. Yo he recuperado mi nivel y he tenido ocho partidos sin goles, eso me llena de orgullo. ¿Cuál es la diferencia de tener un nivel en un equipo grande a uno pequeño?

En los equipos grandes los enfoques están sobre ellos y en un equipo chico requiere de mayor sacrificio, compromiso, concentración. Yo lo vengo haciendo bien desde hace un año atrás que estaba en el Victoria, donde quedé como uno de los porteros que más atajadas tuve. ¿Qué piensas de este duelo ante Olimpia?

Será un partido parejo, disputado y el que cometa menos errores será el ganador. Olimpia es un equipo grande con mayor cantidad de títulos a nivel nacional, pero nosotros respetamos su ideolgía de juego, pero sabiendo que somos 11 contra 11 y podemos competir. Los dos juegos que tuvimos los empatamos y las finales no importa como se juegue y tenemos que ganarla. Nosotros estamos convencidos que tenemos que seguir nuestra ideología y Dios primero declaramos que esta semana sea de bendición. Además: Humberto Rivera, técnico de los Potros, sobre la final ante Olimpia: “El 28 nos vemos levantando esa copa” ¿Qué aspectos consideras que debes cuidar de los delanteros de Olimpia?

Sé de la calidad de jugadores que tiene Olimpia, sus atacantes y este partido requerirá de mucha concentración, comunicación en la línea defensiva de nosotros. Ya tenemos el vivo ejemplo que tuvimos una sola desconcentración en el último juego contra ellos y nos anotaron. ¿Analizas a los delanteros de Olimpia antes de los partidos?

Sí, se analizan sus pro y sus contras. Uno habla con el cuerpo técnico, preparador de arqueros para estar concentrado en el juego áereo, achique, la rapidez de piernas. Jerry Bengtson es rápido, técnico, buen cabeceo y hay que estar muy atento, concentrado. No solo es él, sino todos los jugadores de Olimpia. La clave es disfrutar la final, ya que para nosotros no ha sido fácil llegar y no es de todos los días. ¿Qué otro jugador consideras que es de los de mucho cuidado en el Olimpia?

Sabemos de la calidad de Jorge Álvarez, muy técnico y en cualquier momento te pone un pase de gol o disparo de media distancia, al igual que Kevin López, Edwin Rodríguez. No es que estoy preocupado, yo confío en el trabajo que hemos realizado y uno está a la alerta del rival que vamos enfrentar.