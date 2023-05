Concacaf anuncia detalles del sorteo de la Copa Centroamericana: Los clubes clasificados y el calendario

EL CALENDARIO

La Fase de Grupos de la Copa Centroamericana 2023 se jugará en agosto, con cada club jugando un total de cuatro partidos (dos en casa y dos de visitante), en las cinco semanas programadas. El calendario de la fase de grupos es el siguiente:

Fase de Grupos

Semana 1: 1-3 agosto 1-3 (1 vs 3 y 5 vs 2)

Semana 2: 8-10 agosto 8-10 (5 vs 1 y 2 vs 4)

Semana 3: 15-17 agosto (4 vs 5 y 2 vs 3)

Semana 4: 22-24 agosto (4 vs 1 y 3 vs 5)

Semana 5: 29-31 de agosto (1 vs 2 y 3 vs 4)