Santiago Montoya, refuerzo de Motagua lo confiesa: Nivel de la Liga hondureña, las canchas y la presión por quedar en la historia del club

“El profe Ninrod ha sido muy inteligente porque ha detallado los jugadores que no conocía y así percibir sus características. Siempre que voy a ingresar me dice: “mucha movilidad, sociedad, busca los espacios libres y tener un orden defensivo”.

“Las primeras charlas del club con los directivos cuando me recogieron me hablaron mucho de los jugadores históricos y todos eran mediocampistas, talentosos y eso me motiva, ya que se les valora y la adaptación debe ser rápida para subir en la tabla”.

NO LE GUSTAN LAS CANCHAS SINTÉTICAS

“Es gustos, cada persona se siente de una manera diferente. En lo personal no, el césped natural no tiene comparación, pero si no está en buenas condiciones, uno prefiere el artificial que tiene la característica que es plano, sin huecos. Uno no tiene que tener excusas y uno debe salir a ganar”.

SUS MEJORES SOCIOS EN LA CANCHA

“En el primer partido toqué con Roberto el paraguayo, Triverio, el Chino que le gusta la pared, pero con el Camello, Maldonado, la “perrita”. Todos son jugadores inteligentes y si uno descifra los movimientos de ellos, ahí es donde está el entendimiento. Creo que ha sido una buena conexión”.